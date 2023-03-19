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Россияне свернули поиск сбитого американского дрона

Из-за погодных условий

сегодня, 13:07
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Автор:

Константин Куликов

Российские судна, занимавшиеся поиском сбитого американского дрона в Черном море, остановили поисковые работы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк.

Россияне свернули поиск сбитого американского дрона

Росіяни припинили шукати американський беспілотник

По словам Гуменюк, корабли рашистов продолжают маневрировать в Черном море, держась на дистанции от украинского берега, "чтобы не быть пораженным нашим оружием".


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"Также наблюдается сворачивание поисковой операции в том районе, где произошел воздушный инцидент, и они там кое-что выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ", — отметила Гуменюк.

Напомним, что 14 марта в ходе опасного маневрирования российский истребитель задел американский беспилотник, который потерпел крушение. После чего Госдеп вызвал для объяснений российского посла в Вашингтоне. Он заверил, что РФ не стремится к эскалации отношений с США, но считает, что данные беспилотника Украина использовала для ударов по Крыму. Россияне потребовали от американцев воздержаться от полетов в Черном море. США в свою очередь заявили, что дрон осуществлял полеты в нейтральной зоне, не принадлежащей РФ. Поэтому США намерены и дальше осуществлять полеты здесь, без оглядки на запреты со стороны РФ.

Военный эксперт пояснил, зачем российский летчик сбрасывал топливо перед американским беспилотником.

"Если подтвердится, что они сбрасывали топливо, это говорит о том, что они готовы были идти на столкновение и для того, чтобы не возник пожар и не взорвался самолет, они сбрасывали топливо", — заявил Олег Жданов. 

Потом глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что РФ будет пытаться поднять сбитый дрон.



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