На Лиманском направлении россияне сами себя калечат. Одно из подтверждений – видео, которое удалось снять аэроразведчикам 66 ОМБр им. князя М. Хороброго.

Скриншот из видео

Отмечается, что двое оккупантов отказались идти воевать и придумали интересный способ "откосить". Один из захватчиков прострелил руку другому, имитируя ранения в бою.

" Радим россиянам следовать этому примеру! " – пишут военные ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , как агент движения "АТЕШ" из 1218-го мотострелкового полка ВС РФ сообщил, что командование готовится к штурмовым действиям, ожидая значительных потерь личного состава.

Всем военнослужащим была выдана инструкция, согласно которой необходимо написать свои данные (ФИО, личный номер, дата рождения) на бумажке и поместить ее в гильзу, которую нужно постоянно носить с собой. Это делается для упрощенной идентификации в случае ранения или смерти.

Отмечается, что это подразделение было создано после начала полномасштабного вторжения и укомплектовано в основном за счет мобилизованных.

"АТЕШ" призывает военнослужащих 1218-го МПС присоединяться к своему движению и сопротивляться беззаконию своих командиров.

Также "Комментарии" писали , что оборудование иностранного производства, установленное в украинский период на Запорожской АЭС, будет заменено российским, заявил в интервью пропагандистскому информагентству ТАСС назначенный оккупантами директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он отметил, что ЗАЭС после запуска всех энергоблоков сможет обеспечить энергией "Новороссию", а также оккупированные Крым и Донбасс.



