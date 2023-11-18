Россияне ставят пенсионеров в оккупации перед непростым выбором

Российские захватчики на временно оккупированных территориях предлагают выплатить по 10 тысяч рублей (3 тысяч гривен) за отказ от украинского гражданства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российский паспорт. Фото: gettyimages.com

Российские захватчики уже несколько месяцев не выплачивают украинцам на оккупированных территориях социальных выплат. В связи с бедностью людей, особенно пенсионеров, россияне придумали новую "схему", чтобы заставить их отказаться от украинского гражданства и все же взять российский паспорт.

Захватчики предлагают вознаграждение в 10 тысяч рублей (3 тысячи гривен) каждому пенсионеру, который переоформит пенсию в соответствии с российскими нормами. Таким подкупом Кремль пытается показать, что на захваченных территориях растет количество людей, которые отказываются от украинского гражданства и берут российские паспорта, отметили в ЦНС.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная российско-украинская война длится уже более 20 месяцев. Силы обороны Украины имеют успехи на юге (Запорожская и Херсонская области), россияне давят на востоке (Авдеевка, Купянск). Всё чаще звучат мнения, что ВСУ следует сосредоточиться на обороне, что на фронте возникла патовая ситуация. Своим видением происходящего на российско-украинской войне и вокруг нее с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

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