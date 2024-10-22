Россияне спешно продвигаются в важный город: что происходит на Донбассе

Российские оккупационные войска заметно активизировались вблизи населенного пункта Курахово Донецкой области, сообщают аналитики DeepState. Чтобы поскорее захватить город, враг привлекает новые резервы и использует тяжелую технику. По данным 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, предоставленным 21 октября, российские штурмовые подразделения уже прорываются в окрестности Курахово.

Наступление на Курахово (фото из открытых источников)

В результате ожесточенных боев украинские десантники уничтожили 6 боевых машин пехоты (БМП), 3 танка и 2 автомобиля противника в районе между Максимилиановкой и Кураховым. Бои продолжаются, и россияне продолжают бросать в бой новые резервы для захвата города.

"Часть десантных сил рассредоточена по Максимильяновке и дачному поселку "Энергетик". Бои остаются интенсивными, и враг не сбавляет темпов, даже в воскресенье", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россияне прорвали оборону Временного Яра . Подразделения русских войск продолжают наступление к югу от Временного Яра в направлении Константиновки. Хотя трасса, по которой может продвигаться враг, находится под контролем украинских военных, ситуация остается напряженной. Есть надежда, что естественные препятствия, в частности, карьеры для добычи глины, затормозят продвижение россиян. Расстояние до ближайшего города от линии боев составляет около 7-8 километров.

При этом, как сообщил в эфире "Эспрессо", депутат Дружковского городского совета Николай Довбня на Краматорском направлении возле Временного Яра, Константиновки и Дружковки идут тяжелые бои. Он отметил необходимость эвакуации мирных жителей из-за проблем с водоснабжением, теплом, газом и электричеством. По его словам, враг находится в 7 километрах от Константиновки.

