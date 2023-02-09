Россияне создают на оккупированных территориях "кадетские корпуса": какова цель

Россияне на временно оккупированных территориях создают так называемые "кадетские корпуса". Оккупанты заставляют родителей отдавать в такие организации детей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.

Чиновница сообщила, что из-за больших потерь на войне Россия идет на длительную и экстренную мобилизацию. Так что на захваченных территориях Украины начали создавать такие организации.

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Она сообщила, что один из таких корпусов открылся в городе Старобельск Луганской области, другие собираются создать в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонской области.

Кроме того, по словам Маляр оккупанты продолжают вербовать заключенных на оккупированных территориях. Их берут в состав частных военных компаний

"Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола", – сообщила Маляр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, с какими силами и техникой Россия собирается наступать . Сколько техники есть у кафиров для наступления и почему реальность расходится с данными на бумаге проанализировал в своем блоге Орест Сохар. По данным американского издания Foreign Policy, страна-террористка уже подготовила для будущего наступления на Украину 1 800 танков, 3 950 бронемашин, 2 700 артиллерийских систем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов. Реальность и "ожидания" не совпадают при более тщательном разборе ситуации. И констатирует, что спустя год войны Россия не способна обеспечить свою армию лучше, чем в начале широкомасштабного вторжения в Украину. А по данным американского издания Foreign Policy, так вообще, военная группировка выглядит более мощной, чем в феврале 2022 года.