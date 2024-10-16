Россияне создали для себя бетонную ловушку в Курской области, которая их убивает

Из-за опасений прорыва ВСУ в Курской области местные российские командиры установили "зубы дракона". Однако эти массивные бетонные препятствия уничтожают россиян, пытающихся убежать от украинских дронов на машине — они с большой скоростью врезаются в защитные сооружения.



Российские военные. Фото из открытых источников

Российские военкоры и Z-блоггеры активно жалуются на "зубы дракона" в Курской области. Российский пропагандист Святослав Голиков заявил, что на участке трассы Суджа-Курск украинские силы активно используют дроны, поэтому россияне на автомобилях пытаются скрыться, но кто-то установил бетонные защитные сооружения, постоянно уничтожающие солдат РФ.

"На днях на участке по-серому выставили зубы дракона. Ни извещений, ни предупредительных знаков. На скоростях за 150 км/ч влетело несколько машин, были погибшие и тяжело пострадавшие. Товарищи, работающие на Суджанском направлении, снесли эти зубы к бесовой матери, но на следующий день ситуация повторилась. Снова зубы по-серому, разбитые машины, несколько погибших и несколько человек в реанимации", — пишет Z-блогер.

Россияне в соцсетях считают, что, возможно, "зубы дракона" установили не их военные, а ДРГ. По их словам, эти заграждения построены без предупреждения и не имеют опознавательных знаков, что привело к большому количеству аварий, уничтоженной технике и гибели военных РФ.

"Ночью в Курской области неизвестная ДРГ выставляет в тылу "зубы дракона", на трассах эвакуации, по которым машины мчатся от FPV-дронов на 150км/час. Без каких-либо опознавательных знаков. Погибших более 40 человек всего за одни сутки, столько же 300. За час больше ДТП, чем подбивает FPV за неделю", — говорится в сообщении.

"Зубы дракона" – это противотанковые заграждения из бетона, обычно конической или пирамидальной формы, предназначенные для замедления или остановки бронетехники. Их часто используют на полях сражений для ограничения передвижения танков, заставляя войска обходить эти препятствия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские партизаны совершили диверсию в Курской области.



Также "Комментарии" писали о том, что первым направлением, где россияне могут использовать солдат из КНДР, может стать Курщина.