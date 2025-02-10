Россияне сообщили, куда целились в Сумах

Пропагандистские псевдоСМИ пишут, что якобы "в Сумах уничтожены объекты хранения оружия, техники и боеприпасов, которые ВСУ используют на Курщине". Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности и заявляют, что это дерзкий фейк.

Последствия обстрела Сум. Фото: Прокуратура

В действительности: враг попал дроном в обычную автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города, сообщает прокуратура Сумщины.

В результате атаки 43-летняя женщина получила ранения. Дотла сгорело шесть транспортных средств, еще 15 – повреждены. В четырех многоэтажках вылетели окна.

В Сумском городском совете также добавили, что в одном из поврежденных домов отсутствует газоснабжение.

Циническими заявлениями об "ударах по военным объектам" оккупанты в очередной раз пытаются скрыть последствия своего террора против украинцев.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, как пропагандисты распространяли информацию, что президент Украины Владимир Зеленский приобрел дачу Гитлера за 14,2 млн долларов.

Опубликованная статья, распространенная через немецкое издание, не содержит никаких реальных доказательств такого события, в частности официальных реестров, договоров или публичных данных, подтверждающих ее. Кроме того, в материале нет ни даты, ни автора публикации, являющейся типичным признаком дезинформационного вброса.

Сайт, который используют в качестве первоисточника новости, также не содержит контактов редакторов, а указанные имена – вымышленные.

"Подобные фейки враг регулярно распространяет с целью дискредитации главы украинского государства и его семьи", — отмечают в ЦПД.