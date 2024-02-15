Россия собрала огромную группировку на новом направлении: россиян больше чем в Авдеевке

Россия концентрирует свои силы на Ореховском направлении Запорожской области. Уже сегодня численность россиян превосходит те силы оккупантов, которые россияне бросили на Авдеевку. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.



Россия собрала большую группировку на Ореховском направлении. Фото из открытых источников

Дмитрий Лыховий рассказал, что, несмотря на то, что россияне определили для себя главной целью взятия Авдеевки, они также действуют и на других направлениях.

"Это Марьинский, он же Новопавловский. Где враг штурмует населенный пункт Новомихайловка, а также село Георгиевка. И там за минувшие сутки он успехов не имел", — заявил спикер.

Кроме того, россияне на направлении Ореховского пытаются проводить штурмовые действия, а численность их войск превосходит позиции вблизи Авдеевки. По словам Лыховия, "московиты туда вышли не на прогулку".

"Но мы видим, что группировка врага, которая там сконцентрировалась за последние несколько дней или даже недель, — она по своим размерам преобладает в личном составе той группировки, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении", — сообщил Лыховий.

Дмитрий Лыховий подчеркнул, что россияне пытаются захватить те населенные пункты, которые были деоккупированы в результате летнего контрнаступления, в частности Роботиное.

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