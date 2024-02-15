Россия собрала огромную группировку на новом направлении: россиян больше чем в Авдеевке

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Slava Kot
Россия концентрирует свои силы на Ореховском направлении Запорожской области. Уже сегодня численность россиян превосходит те силы оккупантов, которые россияне бросили на Авдеевку. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.
Россия собрала большую группировку на Ореховском направлении. Фото из открытых источников
Дмитрий Лыховий рассказал, что, несмотря на то, что россияне определили для себя главной целью взятия Авдеевки, они также действуют и на других направлениях.
Кроме того, россияне на направлении Ореховского пытаются проводить штурмовые действия, а численность их войск превосходит позиции вблизи Авдеевки. По словам Лыховия, "московиты туда вышли не на прогулку".
Дмитрий Лыховий подчеркнул, что россияне пытаются захватить те населенные пункты, которые были деоккупированы в результате летнего контрнаступления, в частности Роботиное.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные отреагировали на информацию о возможном решении командования ВСУ по выводу некоторых подразделений из Авдеевки.
Также "Комментарии" писали о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, который рассказал о значении на войне в Украине технологического прогресса и отметил новый этап в противостоянии с Россией.
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