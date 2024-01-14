Россияне собрали 40 тысяч солдат для нового наступления: в ВСУ назвали направление

Количество оккупационных группировок в районе города Авдеевка остается без изменений. Захватчики собрали на этом рубеже боевых действий 40 тысяч военнослужащих, чтобы наступать на позиции защитников Сил обороны Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили редкую технику россиян (фото из открытых источников)

"Где-то примерно враг держит одно и то же количество личного состава. Технику применяет из глубины, то есть старается ее не держать на передовой, потому что ее почти сразу наши воины уничтожают. А пехота прячется по окопам. На Авдеевском направлении — это примерно 40 тысяч действует ", – отметил спикер.

По его словам, захватчики РФ продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии фронта. Только в субботу украинские военные обезвредили 27 вражеских дронов.

При этом, на Таврическом направлении представители Сил обороны обезвредили редкую российскую САУ 2С34 "Хоста", еще уничтожен ЗРК "ТОР". Об этом сообщает командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

Как утверждает бригадный генерал, россияне продолжают активно наносить авиаудары, штурмуя позиции украинских сил обороны. Только за субботу враг нанес 34 авиаудара, большинство из которых – на территории Донбасса.

Командующий продолжил, что были зафиксированы случаи использования вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25 для удара. Захватчики совершили 43 боевых столкновения и многочисленные артобстрелы, сосредотачивая их на районах Авдеевки и Новомихайловки.

Общие потери врага в живой силе составили 437 человек и 60 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 средство ПВО, 27 БпЛА, 9 автомобилей, 1 единица специальной техники. Взлетел в воздух 1 вражеский склад с боеприпасами ", — пишет Тарнавский.

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