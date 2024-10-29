Россияне собираются наступать на Запорожье: эксперты оценили такую вероятность

В последнее время в СМИ достаточно много обсуждений по поводу того, что россияне могут подвинуть в Запорожье. Какова вероятность такого сценария? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Запорожская область. Фото: из открытых источников

Угрозы прорыва на Запорожье и увлечения российскими оккупантами Запорожья нет

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона отметил, что у российских захватчиков до конца текущего года есть задача отбить у украинских защитников те территории Запорожской области, которые украинские защитники освободят в 2023 году.

"Для российского командования стоит четкая задача до конца этого года выйти на те пределы, взять под контроль те территории, которые были освобождены во время контрнаступления Сил обороны Украины летом 2023 года. направление. Это уже граница Донецкой области и Запорожской области", — сказал Коваленко.

В то же время эксперт отметил, что как только россиянам удастся реализовать эти задачи, вполне возможно, что оккупанты начнут создавать условия для открытия Ореховского направления и направления на Гуляйполе.

При этом у него спросили, находится ли под угрозой оккупации город Запорожье в ближайшие месяцы.

"По состоянию на сейчас угрозы прорыва на Запорожье и захвата российскими оккупантами Запорожья нет. Оно отсутствует. У россиян достаточно ресурса для локационных боевых боевых действий. То есть, если рассматривать отдельно взятую локацию, тот же Роботинский выступ, район Приютного или направление по реке Мокрые Ялы — на это у них есть соответствующий ресурс. Это они могут обеспечить. Силы и средства в наличии есть. Но если мы рассматриваем прорыв на Запорожье и захват Запорожья — им не хватает критически того ресурса, который есть в наличии сейчас в Запорожской области", — сказал Коваленко.

По его словам, российские удары по Запорожью и области носят исключительно террористический характер.

Готовиться к обороне нужно

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире канала "Эспрессо" отметил, что действительно сейчас все внимание приковано, в том числе к Запорожью, где российская захватническая армия, по мнению многих специалистов, собирается атаковать областной центр. считает, что это может быть умышленной дезинформацией со стороны РФ.

Лакийчук уточнил, что не все специалисты центра имеют одинаковое мнение о возможности российского наступления на Запорожье.

"Одни считают, что это вполне реальная перспектива, в то же время такую информацию разгоняют Z-блоггеры, которые заявляют, что наступление на Запорожском направлении должно начаться где-то в конце ноября. Тем не менее, я и ряд моих коллег считают, что это может быть сознательной дезинформацией в России с целью отвлечь наши силы от направлений главных ударов", – сказал эксперт.

Лакийчук заявил, что готовиться к обороне нужно, однако, по тем силам и средствам, которые концентрируют россияне и которые у них есть, основное направление их удара остается на Донбассе.

"И характер этих действий они совершенствуют, они пытаются разрезать нашу оборону…", — отметил эксперт.

Он отметил, что вся бдительность должна быть к событиям на направлениях Временного Яра, Угледарском и Покровском, которые остаются основными.

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