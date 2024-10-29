Россияне собираются наступать на Запорожье: эксперты оценили такую вероятность

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Кравцев Сергей
В последнее время в СМИ достаточно много обсуждений по поводу того, что россияне могут подвинуть в Запорожье. Какова вероятность такого сценария? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Запорожская область. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона отметил, что у российских захватчиков до конца текущего года есть задача отбить у украинских защитников те территории Запорожской области, которые украинские защитники освободят в 2023 году.
В то же время эксперт отметил, что как только россиянам удастся реализовать эти задачи, вполне возможно, что оккупанты начнут создавать условия для открытия Ореховского направления и направления на Гуляйполе.
При этом у него спросили, находится ли под угрозой оккупации город Запорожье в ближайшие месяцы.
По его словам, российские удары по Запорожью и области носят исключительно террористический характер.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире канала "Эспрессо" отметил, что действительно сейчас все внимание приковано, в том числе к Запорожью, где российская захватническая армия, по мнению многих специалистов, собирается атаковать областной центр. считает, что это может быть умышленной дезинформацией со стороны РФ.
Лакийчук уточнил, что не все специалисты центра имеют одинаковое мнение о возможности российского наступления на Запорожье.
Лакийчук заявил, что готовиться к обороне нужно, однако, по тем силам и средствам, которые концентрируют россияне и которые у них есть, основное направление их удара остается на Донбассе.
Он отметил, что вся бдительность должна быть к событиям на направлениях Временного Яра, Угледарском и Покровском, которые остаются основными.
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