Россияне снова кричат ​​об «Орешнике» и не хотят «прекращения огня»

Глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированный атаку на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым, обвиняя Украину в атаке.

Орешник

Он также отметил, что ночная атака беспилотников связана с переговорами между Украиной и США. И налет — это "пропагандистский ход Киева", который хочет показать американской общественности, "что он еще что-то может".

Пропагандистка Юлия Витязева обратила внимание на посты ряда украинских телеграм-каналов, похваставшихся, что таким образом Киев пытается выиграть себе на предстоящих переговорах в саудовском городе Джидда.

"[Украина] пишет: "Сегодня наша делегация должна предложить американцам частичное прекращение огня в воздухе и море. Наш сегодняшний налет на Москву призван показать, что такое решение будет выгодно всем сторонам". На самом деле — это демонстративный срыв переговоров. Потому как после сегодняшней ночи о каких-либо договоренностях, о каком-либо "прекращении огня" и речи быть не может. В принципе, мы и до этого ни на какие "договоренности" идти не собирались. Но дроны с подшипниками, которыми были атакованы наши жилые дома сегодня ночью, окончательно сняли все западные "мирные инициативы" с повестки дня", — подчеркнула она.

В ночь на 11 марта произошла одна из самых масштабных атак на российские регионы. Над Московской областью был сбит 91 беспилотник. По предварительным данным, 14 человек пострадали, включая несколько детей. Двое мужчин — 38 и 50 лет — погибли. Всего же над территорией России за ночь якобы было сбито 377 вражеских БПЛА: 126 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, 38 — над территорией Брянской области, 25 — над территорией Белгородской области, 22 дрона — над территорией Рязанской области, 10 — над территорией Калужской области, по 8 — над Липецкой и Орловской областями, 6 — над Воронежской и 3 — над Нижегородской областью.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Мария Захарова заявила, какие причины обстрела Москвы и Подмосковья сегодня ночью.