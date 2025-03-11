Россияне снова кричат ​​об «Орешнике» и не хотят «прекращения огня»

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Недилько Ксения
Глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированный атаку на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым, обвиняя Украину в атаке.
Орешник
Он также отметил, что ночная атака беспилотников связана с переговорами между Украиной и США. И налет — это "пропагандистский ход Киева", который хочет показать американской общественности, "что он еще что-то может".
Пропагандистка Юлия Витязева обратила внимание на посты ряда украинских телеграм-каналов, похваставшихся, что таким образом Киев пытается выиграть себе на предстоящих переговорах в саудовском городе Джидда.
В ночь на 11 марта произошла одна из самых масштабных атак на российские регионы. Над Московской областью был сбит 91 беспилотник. По предварительным данным, 14 человек пострадали, включая несколько детей. Двое мужчин — 38 и 50 лет — погибли. Всего же над территорией России за ночь якобы было сбито 377 вражеских БПЛА: 126 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, 38 — над территорией Брянской области, 25 — над территорией Белгородской области, 22 дрона — над территорией Рязанской области, 10 — над территорией Калужской области, по 8 — над Липецкой и Орловской областями, 6 — над Воронежской и 3 — над Нижегородской областью.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Мария Захарова заявила, какие причины обстрела Москвы и Подмосковья сегодня ночью.
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