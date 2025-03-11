В Москве раздаются взрывы: Захарова сообщила о «причинах»

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Недилько Ксения
Сегодня ночью и утром в Москве, Московской области и других областях России раздаются мощные взрывы из-за атаки беспилотников. В Минобороны РФ сообщалось об "сбитии" рекордного количества дронов.
Мария Захарова. Фото: МИД рф
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала якобы "причины", почему именно сегодня Россия подверглась массированной атаке, а также обвинила во всем Украину.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 11 марта россияне в ряде регионов жаловались на звуки взрывов. В частности, неизвестные дроны атаковали как минимум Подмосковье, Рязань и Курск. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Пока нет детальной информации, что стало целью атаки беспилотников. Однако есть информация, что у Рязани мог быть атакован военный объект, а в Москве немедленно закрыли аэропорты. Первоначально телеграмм-канал SHOT писал, что от 10 до 17 взрывов было слышно над городом Рязань в районе Дягилево. Перед этим, по словам россиян, они слышали характерный звук дрона. В скором времени канал ASTRA также написал о звуках взрывов в Рязани. Ссылаясь на слова жителей, утверждалось, что беспилотники атакуют военный аэродром "Дягилево". Однако никакой официальной информации о последствиях атаки пока не было.
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