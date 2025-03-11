В Москве раздаются взрывы: Захарова сообщила о «причинах»

Сегодня ночью и утром в Москве, Московской области и других областях России раздаются мощные взрывы из-за атаки беспилотников. В Минобороны РФ сообщалось об "сбитии" рекордного количества дронов.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

" В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА – над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Нижегородской области ", – пишут в Минобороны страны.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала якобы "причины", почему именно сегодня Россия подверглась массированной атаке, а также обвинила во всем Украину.

" Уже не впервые визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотник и в столицу, когда ее посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского свели к уровню говорящей, лишив первоначального смысла – обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе ", – заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 11 марта россияне в ряде регионов жаловались на звуки взрывов. В частности, неизвестные дроны атаковали как минимум Подмосковье, Рязань и Курск. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Пока нет детальной информации, что стало целью атаки беспилотников. Однако есть информация, что у Рязани мог быть атакован военный объект, а в Москве немедленно закрыли аэропорты. Первоначально телеграмм-канал SHOT писал, что от 10 до 17 взрывов было слышно над городом Рязань в районе Дягилево. Перед этим, по словам россиян, они слышали характерный звук дрона. В скором времени канал ASTRA также написал о звуках взрывов в Рязани. Ссылаясь на слова жителей, утверждалось, что беспилотники атакуют военный аэродром "Дягилево". Однако никакой официальной информации о последствиях атаки пока не было.