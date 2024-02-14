Россияне снизили интенсивность использования дронов: какая причина

На Херсонском направлении за последние сутки российские оккупанты в десять раз снизили интенсивность использования FPV-дронов. Причиной стал очень плотный туман на этом направлении, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Оккупанты ежедневно применяют ударные дроны. Фото из открытых источников

Она рассказала, что общая ситуация на Херсонском направлении остается напряженной из-за постоянных обстрелов россиян, однако туман способствует Силам обороны.

"Погодные условия очень способствуют тому, чтобы у врага было меньше возможностей. Например, если сравнивать вчерашние боевые сутки и сегодняшние, то россияне уменьшили количество использования FPV-дронов в десять раз из-за чрезвычайно плотного тумана", — сообщила Наталья Гуменюк.

Представитель ОП "Юг" также сообщила, что за прошедшее сутки на Херсонском направлении враг использовал более 70 FPV-дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну из украинских территорий, которые контролирует армия РФ. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.

