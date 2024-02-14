logo

BTC/USD

51715.73

ETH/USD

2772.02

LTC/USD

69.96

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне снизили интенсивность использования дронов: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне снизили интенсивность использования дронов: какая причина

Из-за погодных условий захватчики временно уменьшили использование ударных дронов

14 февраля 2024, 22:28
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

На Херсонском направлении за последние сутки российские оккупанты в десять раз снизили интенсивность использования FPV-дронов. Причиной стал очень плотный туман на этом направлении, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Россияне снизили интенсивность использования дронов: какая причина

Оккупанты ежедневно применяют ударные дроны. Фото из открытых источников

Она рассказала, что общая ситуация на Херсонском направлении остается напряженной из-за постоянных обстрелов россиян, однако туман способствует Силам обороны.

"Погодные условия очень способствуют тому, чтобы у врага было меньше возможностей. Например, если сравнивать вчерашние боевые сутки и сегодняшние, то россияне уменьшили количество использования FPV-дронов в десять раз из-за чрезвычайно плотного тумана", — сообщила Наталья Гуменюк.

Представитель ОП "Юг" также сообщила, что за прошедшее сутки на Херсонском направлении враг использовал более 70 FPV-дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну из украинских территорий, которые контролирует армия РФ. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T88RnpKNN_s
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости