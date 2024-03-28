Россияне сделают подарок Украине, если надумают брать Киев или Харьков

Бывший советник Офиса президент Алексей Арестович назвал разговоры о взятии россиянами Харькова или Киева на новом этапе войны вбросом для отвлечения внимания и разбалтывания нервов.

Алексей Арестович

"Разболтанные нервы создают "нужную" почву для формирования в общем общественном мнении Украины пораженческих настроений" , — отметил в Фейсбуке Арестович.

По его словам, существует политическая рамка российской стратегии, ее определяет "включение" в конституцию РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и Крыма в состав РФ.

"И даже эта их задача до сих пор не выполнена. Смысл нарезать новые задачи, не выполнив старые?" — подчеркнул Арестович.

Кроме того, по его словам, существуют пределы военных возможностей. Он отметил, что для взятия Харькова или Киева, РФ нужно с нуля сформировать группировку войск в 150-200 тысяч человек, и то — без гарантий на успех.

"В то же время, чтобы получить шанс на значительные успех в деле взятия Луганской/Донецкой/Запорожской областей неизмеримо выгоднее не создавать новую группировку с нуля, а просто добавить сто тысяч в уже существующие на Востоке/Юге и действующие, развернутые группировки войск, тем более, что обеспечить скрытность накопления войск там намного проще, чем в деле создания новой на Киевском или Харьковском направлениях", — считает Арестович.

По его словам, если россияне вздумают брать Киев или Харьков, это будет лучший подарок нам и вящий памятник их идиотизму.

"Боюсь, однако, что такого подарка нам не дождаться. И придется бодаться на Донбассе, останавливая их попытку выйти на границы Донецкой области. Почему именно Донецкой? Потому, что такой выход сразу проблематизирует нам удержание Луганской и Запорожской, открывая нам фланги", — подытожил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что якобы страна-агрессор не отказалась от идеи захватить Харьков.



