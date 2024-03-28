logo

BTC/USD

70910.59

ETH/USD

3589.39

LTC/USD

94.82

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне сделают подарок Украине, если надумают брать Киев или Харьков
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне сделают подарок Украине, если надумают брать Киев или Харьков

Если россияне таки решать брать Харьков или Киев, то это станет подарком для Украины, считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, в этом случае они не достигнут успеха и не смогут продвинуться на Донбассе

сегодня, 13:30
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Бывший советник Офиса президент Алексей Арестович назвал разговоры о взятии россиянами Харькова или Киева на новом этапе войны вбросом для отвлечения внимания и разбалтывания нервов.

Россияне сделают подарок Украине, если надумают брать Киев или Харьков

Алексей Арестович

"Разболтанные нервы создают "нужную" почву для формирования в общем общественном мнении Украины пораженческих настроений"
, — отметил в Фейсбуке Арестович.

По его словам, существует политическая рамка российской стратегии, ее определяет "включение" в конституцию РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и Крыма в состав РФ.

"И даже эта их задача до сих пор не выполнена. Смысл нарезать новые задачи, не выполнив старые?"
— подчеркнул Арестович.

Кроме того, по его словам, существуют пределы военных возможностей. Он отметил, что для взятия Харькова или Киева, РФ нужно с нуля сформировать группировку войск в 150-200 тысяч человек, и то — без гарантий на успех.

"В то же время, чтобы получить шанс на значительные успех в деле взятия Луганской/Донецкой/Запорожской областей неизмеримо выгоднее не создавать новую группировку с нуля, а просто добавить сто тысяч в уже существующие на Востоке/Юге и действующие, развернутые группировки войск, тем более, что обеспечить скрытность накопления войск там намного проще, чем в деле создания новой на Киевском или Харьковском направлениях",
— считает Арестович.

По его словам, если россияне вздумают брать Киев или Харьков, это будет лучший подарок нам и вящий памятник их идиотизму.

"Боюсь, однако, что такого подарка нам не дождаться. И придется бодаться на Донбассе, останавливая их попытку выйти на границы Донецкой области. Почему именно Донецкой? Потому, что такой выход сразу проблематизирует нам удержание Луганской и Запорожской, открывая нам фланги",
— подытожил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что якобы страна-агрессор не отказалась от идеи захватить Харьков.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02wPY3bBQULcAJvsUAbfcFNAy1p2LQuJAJRFUZTYP3vZXBoFCBM6ZsTnJEjmVho437l
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости