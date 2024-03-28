Россияне сделают подарок Украине, если надумают брать Киев или Харьков

Бывший советник
Офиса президент Алексей Арестович назвал разговоры о взятии россиянами Харькова
или Киева на новом этапе войны вбросом для отвлечения внимания и разбалтывания
нервов.
Алексей Арестович
"Разболтанные
нервы создают "нужную" почву для формирования в общем общественном мнении
Украины пораженческих настроений", — отметил в Фейсбуке Арестович.
По его словам, существует
политическая рамка российской стратегии, ее определяет "включение" в
конституцию РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и Крыма в
состав РФ.
"И даже эта их
задача до сих пор не выполнена. Смысл нарезать новые задачи, не выполнив
старые?" — подчеркнул Арестович.
Кроме того, по
его словам, существуют пределы военных возможностей. Он отметил, что для взятия
Харькова или Киева, РФ нужно с нуля сформировать группировку войск в 150-200
тысяч человек, и то — без гарантий на успех.
"В то же время,
чтобы получить шанс на значительные успех в деле взятия
Луганской/Донецкой/Запорожской областей неизмеримо выгоднее не создавать новую
группировку с нуля, а просто добавить сто тысяч в уже существующие на
Востоке/Юге и действующие, развернутые группировки войск, тем более, что
обеспечить скрытность накопления войск там намного проще, чем в деле создания
новой на Киевском или Харьковском направлениях", — считает Арестович.
По его словам,
если россияне вздумают брать Киев или Харьков, это будет лучший подарок нам и
вящий памятник их идиотизму.
"Боюсь, однако,
что такого подарка нам не дождаться. И придется бодаться на Донбассе,
останавливая их попытку выйти на границы Донецкой области. Почему именно
Донецкой? Потому, что такой выход сразу проблематизирует нам удержание
Луганской и Запорожской, открывая нам фланги", — подытожил Арестович.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о том, что якобы страна-агрессор не отказалась от идеи захватить
Харьков.
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