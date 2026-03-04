Россияне сбили свой вертолет: сколько погибло членов экипажа

В ночь на 4 марта в Ростовской области России во время отражения атаки беспилотников был сбит военный вертолет Ми-8, принадлежавший Министерству обороны РФ. Об этом сообщило российское независимое медиа ASTRA со ссылкой на местных жителей и источники в экстренных службах.

Россияне сбили свой вертолет над Ростовской областью

По имеющейся информации, вертолет упал на сарай фермера в хуторе Дудки Миллеровского района. После падения борт загорелся, огнем также было уничтожено хозяйственное здание.

По данным источников в МЧС РФ, в результате инцидента погибли трое членов экипажа. Мирные жители не пострадали.

Журналисты ASTRA также связались с фермером, на территорию которого упал вертолет. Он сообщил, что с ним все хорошо, после чего отказался от дальнейших комментариев.

Хутор Дудки расположен примерно в 2,5 километрах от военного аэродрома "Миллерово". Ранее о потере вертолета во время работы российской ПВО по украинским беспилотникам сообщали Z-паблики и местные жители в чатах.

В то же время губернатор региона в своем официальном сообщении не упомянул о потере вертолета и гибели военных, отметив лишь, что во время атаки беспилотников в двух районах области никто из гражданских не пострадал.

В первичном сообщении говорилось, что в результате атаки БпЛА был уничтожен борт ВКС РФ. Авторы отметили, что точное количество погибших и наличие возможных выживших уточняется, а информация должна появиться позже. Впоследствии это сообщение было удалено. В новом сообщении администраторы канала заявили, что убирают пост из-за того, что украинские ресурсы начали массово его распространять.

