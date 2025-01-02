logo

BTC/USD

96758.38

ETH/USD

3475.45

LTC/USD

106.71

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне сбили собственный Ми-28 в Крыму: кого назначили виновным
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне сбили собственный Ми-28 в Крыму: кого назначили виновным

СМИ пишут, что из-за плохой погоды вертолет уничтожен "дружественным огнем"

сегодня, 14:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Российские захватчики 1 января в районе временно оккупированного Крыма могли потерять боевой вертолет Ми-28. Пилотов заставили совершить вылет в плохую погоду, В итоге из-за плохой видимости российская армия нанесла удар по своему же вертолету. О судьбе его экипажа пока ничего неизвестно, пишет 2 января портал "Комментарии" со ссылкой на украинский Telegram-канал "Крымский ветер".

Россияне сбили собственный Ми-28 в Крыму: кого назначили виновным

Оккупанты в плохую погоду отправили Ми-28 на дежурство в районе Крыма и сами же его сбили, пишут СМИ. Фото: wikipedia.org

О потере оккупантами вертолета Ми-28 вечером 1 января сообщил бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он полагал, что воздушное судно могли сбить морские беспилотники Magura V5.


Однако "Крымский ветер" пишет о frіendly fire. Такую версию считают основной российские пропагандисты.

"Z-паблики пишут, что некий командир Качинский в плохую погоду отправил на задание пилотов вертолета Ми-28. В итоге из-за плохой видимости российская армия нанесла удар по своему же вертолету. Количество погибших пока неизвестно", — сообщает канал.


Новогодние праздники, таким образом, стали очень "урожайными" для оккупантов: кроме Ми-28, они потеряли два вертолета Ми-8, еще один был поврежден. По официальной статистике Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 января поражено 330 российских вертолетов, за последние сутки эта цифра не менялась.

Как сообщали "Комментарии", в ГУР Минобороны Украины 31 декабря 2024 года заявили, что впервые в истории войн подбили воздушную цель ракетой, выпущенной с борта морского  беспилотника Magura V5. Уточнялось, что историческое достижение — на счету спецподразделения ГУР МО Украины Group 13. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon был уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования. 2 января разведчики уточнили, что уничтожены два Ми-8, еще один вертолет поврежден.

Разведка перехватила и записала доклад пилота поврежденного вертолета. Он рассказал о двух взрывах, один из которых был рядом с его машиной, и некоторые системы летательного аппарата вышли из строя. Однако, по данным ГУР, этот вертолет долетел до базы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriyshTime/31511
Теги:

Новости

Все новости