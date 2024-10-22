Россияне с дрона атаковали «скорую», прибывшую по вызову к больному

В Херсоне автомобиль скорой помощи снова стал "мишенью" армии россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

Иллюстративное фото

Сообщается, что враг сбросил взрывное устройство с БпЛА на прибывшую по вызову к больному бригаду "экстренки" в Днепровском районе города. Ранения получили двое работников. Это мужчины, 44 и 47 лет. У них – взрывные травмы и контузии, а также осколочные ранения ног.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, по данным ОВА, сегодня около четырех часов утра захватчики атаковали дроном Антоновку.

Под вражеский удар попала 74-летняя местная жительница, которая получила взрывную травму, осколочные раны ноги и туловища.

Пострадавшая была доставлена ​​в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг сбрасывает взрывчатку с дронов на мирных жителей: есть тяжелораненые

По данным Херсонской областной прокуратуры , 21 октября около 11:00 военные армии РФ сбросили взрывчатку с БПЛА в Нововоронцовке Бериславского района. Травмы и ранения разной степени тяжести получили двое гражданских – мужчины 51 и 61 года.

В момент атаки они находились в машине. 51-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали минно-взрывную травму, ранение грудной клетки, головы и глаз, ушиб головного мозга. Второй человек находится в состоянии средней тяжести.

Также по данным Херсонской ОВА, вчера утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя Никольского. 62-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи. Ужасные фото – по ссылке.

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Травмировался из-за детонации боеприпаса: в Николаевской области мужчина попытался разобрать взрывоопасный предмет, который принес домой еще 5 месяцев назад. Детали – по ссылке.