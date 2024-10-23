Россияне с боями зашли в город, державший оборону с лета: повсюду развешивают свои тряпки

Российские войска вошли в город Селидово на Донетчине, успешно защищавшийся с лета, сообщает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке на платформе Х.

Бои в Донецкой области

По его словам, 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг" в течение нескольких недель успешно отражала атаки россиян. Оборона украинских сил была настолько мощной, что российские войска были вынуждены пытаться обойти Селидово с северного и южного направлений.

Несмотря на это, оккупанты не оставили попыток прорваться через район угольной шахты, расположенной к северо-востоку от города. Как отмечает Репке, в понедельник россиянам удалось захватить шахту и, вероятно, проникнуть в частный сектор на востоке Селидового.

"Продолжается продвижение русской армии вторжение в восточную часть Селидового. "Кара-Даг" убивает многих, но еще больше [русских солдат] двигаются к центральной части города, в то время как другие продолжают выполнять обходной маневр, чтобы окружить его. Та же русская тактика , которая сработала с более чем десятью другими городами", — написал Репке.

Репке также опубликовал видео, на котором видно, как российские флаги поднимаются над многоэтажными домами в центре города.

"Или это пиар-ход российских беспилотников и/или пророссийски настроенных местных жителей, или... сами знаете что", — пишет Репке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации в Селидово. Буквально накануне сообщалось, что российские захватчики подобрались почти вплотную к северным кварталам города Селидово и пытаются обойти их, чтобы в дальнейшем выйти на трассу Селидово-Покровск.



