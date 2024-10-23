Россияне с боями зашли в город, державший оборону с лета: повсюду развешивают свои тряпки

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Ткачик Олеся
Российские войска вошли в город Селидово на Донетчине, успешно защищавшийся с лета, сообщает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке на платформе Х.
Бои в Донецкой области
По его словам, 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг" в течение нескольких недель успешно отражала атаки россиян. Оборона украинских сил была настолько мощной, что российские войска были вынуждены пытаться обойти Селидово с северного и южного направлений.
Несмотря на это, оккупанты не оставили попыток прорваться через район угольной шахты, расположенной к северо-востоку от города. Как отмечает Репке, в понедельник россиянам удалось захватить шахту и, вероятно, проникнуть в частный сектор на востоке Селидового.
Репке также опубликовал видео, на котором видно, как российские флаги поднимаются над многоэтажными домами в центре города.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации в Селидово. Буквально накануне сообщалось, что российские захватчики подобрались почти вплотную к северным кварталам города Селидово и пытаются обойти их, чтобы в дальнейшем выйти на трассу Селидово-Покровск.
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