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Россияне решили вернуть утраченное: за какой населенный пункт развернулись бои

Украинская армия продолжает наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении

сегодня, 10:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска продолжают предпринимать все новые и новые попытки наступления сразу на нескольких направлениях. В частности, на Бахмутском – противник безуспешно пытался восстановить уже утраченные позиции в районе Клещиевки, после потери которой Кремль может стукнуться с боями уже за сам Бахмут. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом сообщении Генштаба ВСУ.

Россияне решили вернуть утраченное: за какой населенный пункт развернулись бои

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновения с врагом. В частности, на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки россиян в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области.


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В то же время, на Авдеевском направлении украинские войска успешно держат оборону на занятых рубежах, и отбили атаки россиян в районе Авдеевки Донецкой области. 

На Марьинском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Марьинки Донецкой области, осуществив 14 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. 

По данным Генштаба, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах. 

На Херсонском направлении украинские войска ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады врага и успешно бьют по тылам противника. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid038CqtCZnGvWmhhy4h5ssqLhbvbDpZgnDmSnmZ7D5LCqpaLMHta4ZZKUDH1Kf5Skrml
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