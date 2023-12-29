Россияне развернули на фронте батальон из украинских военнопленных

Страна-агрессор официально развернула на передовой батальон, сформированный из украинских пленных. Это серьезное нарушение Женевской конвенции о военнопленных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, 28 декабря российские СМИ сообщили, что вблизи поселка Урожайного на западе Донецкой области в боевых действиях впервые приняли участие бойцы батальона "Богдан Хмельницкий", который сформирован из украинских военнопленных и подчинен формированию "Каскад" "МВД" "Донецкой народной республики" (ДНР).

Днем ранее российские СМИ сообщали, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в РФ и отправил их на обучение, а в начале ноября доставил их на запад Донецкой области.

По оценке экспертов ISW, использование украинских военнопленных в батальоне "Богдан Хмельницкий" является вероятным нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Документ запрещает использование пленных в военной деятельности на стороне захвативших их властей, а также утверждает, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий".

Кроме того, военнопленный не должен "быть использован на работах, которые являются нездоровыми или опасными по характеру".

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