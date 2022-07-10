Россияне разнесли батальон "ДНР" в Донецкой области (аудиоперхват)

Российские военные накрыли мощным огнем подразделение, в которое входили представители так называемой "народной милиции "ДНР". Как перелает портал "Комментарии", об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупантов, опубликованный СБУ.

Россияне разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области/фото REUTERS

Оккупант жалуется, что мобилизованные стояли без зарплаты и еды недалеко от Бердянска. Затем поступила команда им выдвинуться на передовую. И вот после того, как они там немного постояли, без каких-либо успехов, практически не атакуя и начали отступать, где их и разбомбили россияне.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплаты, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли молча, молчали, стояли, начали назад отходить... Попали на русских. Русские их разъе**ли... Вот тебе и армия, прикинь", — говорит на записи один из боевиков "ДНР", которого РФ также мобилизовала на войну против Украины.

Подразделение, о котором он рассказывает, — 2 батальон первого армейского корпуса "народной милиции "ДНР", который воюет в составе армии РФ.

Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете. Впрочем мобилизованные из "Л/ДНР" и без этого догадываются, что их используют, как пушечное мясо.

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