Россияне расстреляли семью и прикрывались девочкой во время штурма (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне расстреляли семью и прикрывались девочкой во время штурма (ВИДЕО)

Российские военные «зачистили» дома с гражданскими и прикрывались ребенком во время штурма

24 сентября 2025, 13:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В зоне ответственности Третьего армейского корпуса в районе н.п. Шандриголов, кафиры расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ее для прикрытия своих групп и для дальнейшего продвижения на Лиманском направлении. Такое видео было опубликовано бойцами Третьего АК.

Россияне расстреляли семью и прикрывались девочкой во время штурма (ВИДЕО)

Россияне расстреляли семью и прикрывались девочкой во время штурма (ВИДЕО)

Из радиоперехватов стало известно еще до начала штурма н.п. командир РФ с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".

"Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним.

Военное преступление в прямом эфире фиксируют подразделения корпуса. Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника", – отмечают военные Тройки.

На видео оккупант комментирует, что россияне должны держать "малыша" и не показывать ей тела убитой семьи.

Третий армейский корпус и СБУ подчеркивают: ранняя эвакуация из района боевых действий спасает от российских оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском направлении враг продолжает создавать предпосылки по формированию устойчивых плацдармов для действий сразу на нескольких основных направлениях – Лиман, Северск и река Оскол в южной части одноименного водохранилища. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.



