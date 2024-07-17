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Россияне пытаются закрепиться на островах: где преуспели оккупанты

ВСУ были отведены из Крынок раньше, чем об этом начали говорить, сообщил в эфире «Эспрессо» Иван Ступак

сегодня, 18:00
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Ткачик Олеся

На левобережье Херсонщины ВСУ не разрешают российским войскам закрепиться на длительное время, сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Россияне пытаются закрепиться на островах: где преуспели оккупанты

Крынки

По его словам, сплетни о выводе украинских войск с левого берега Херсона появились еще несколько недель назад, и, вероятно, это произошло раньше.

"Если бы сейчас объявили о выводе и выводили, это бы подвергало опасности наших военных. Было принято решение, что достаточно там держать наши войска. Ребята держались в Кринках столько, сколько это уместно", — объяснил Ступак.

По его словам, от Крынок осталось только название, поскольку там уже ничего нет.

Эксперт подчеркнул, что российские захватчики регулярно обстреливали лодки, доставлявшие провизию и боекомплекты, что привело к потерям среди наших военнослужащих. Однако ВСУ смогли сосредоточить значительные российские силы в этом направлении.

"Сейчас ВСУ там нет. Россияне пытаются закрепиться на маленьких островах, где держаться тяжело. Наши операторы дронов не дают россиянам закрепиться на длительный промежуток времени", — подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что появилась информация о том, что украинские военные вышли из Крынок . Там бои сместились на острова. Именно поэтому держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий.

Также "Комментарии" сообщали, что в конце мая начали ходить слухи о том, что Силы обороны вынуждены были выйти из Крынок. Однако тогда начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что Силы обороны не потеряли Крынки. По его информации, украинские морские пехотинцы продолжают выполнять задачи по назначению. Более того, они преуспевают в этом.





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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vidbulosya-ranishe-viyskoviy-ekspert-pro-vidvedennya-zsu-z-krinkiv-na-khersonshchini
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