Россияне пытаются вытравить украинских военных: где усилили сбросы с отравляющими веществами

Российские оккупанты активизировали сбросы с ядовитыми веществами, в частности на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Россияне усилили сбросы с отравляющими веществами. Фото из открытых источников

В ЦПД отметили, россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами.

Андрей Коваленко добавил, что уже подтверждены несколько случаев за последнее время на Купянском направлении.

"Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны", – высказался Андрей Коваленко.

Стоит отметить, за период широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины противник наряду с обычными средствами огневого поражения применяет специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, которые, однако, некорректно называть химическим оружием.

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