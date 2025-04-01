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Россияне пытаются вытравить украинских военных: где усилили сбросы с отравляющими веществами

На Купянском направлении россияне никак не могут потеснить ВСУ, поэтому применяют сбросы с отравляющими веществами

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты активизировали сбросы с ядовитыми веществами, в частности на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Россияне пытаются вытравить украинских военных: где усилили сбросы с отравляющими веществами

Россияне усилили сбросы с отравляющими веществами. Фото из открытых источников

В ЦПД отметили, россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами.

Андрей Коваленко добавил, что уже подтверждены несколько случаев за последнее время на Купянском направлении.

"Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны", – высказался Андрей Коваленко.

Стоит отметить, за период широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины противник наряду с обычными средствами огневого поражения применяет специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, которые, однако, некорректно называть химическим оружием.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца. В частности, глава государства предупредил об угрозе с севера. The Associated Press со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечает, что Россия готовит масштабное наступление, которое должно длиться от 6 до 9 месяцев, почти весь 2025 год. Якобы Кремль планирует масштабное наступление с многосторонним прорывом вдоль 1000-километровой линии фронта. Действительно ли на фоне разговоров о переговорах и перемирии Путин может решиться на новую авантюру? На каком направлении фронта существует самая большая угроза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9045
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