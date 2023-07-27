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Россияне пытаются выбить ВСУ с господствующих высот: ситуация на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о текущей ситуации на фронте

сегодня, 17:56
Автор:
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Константин Куликов
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Сейчас ВСУ продолжают наступление на Бахмутском направлении, противник пытается атаковать Силы обороны на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию заместителя министра обороны Анны Маляр.

Россияне пытаются выбить ВСУ с господствующих высот: ситуация на фронте

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"На Бахмутском направлении к югу от Бахмута постепенно двигаемся вперед, — сообщает Анна Маляр. — Бои продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки. Бои носят достаточно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь. На севере от Бахмута отбиваем атаки врага".


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Враг концентрирует свои атаки на двух других направлениях.

"На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас с господствующих высот. За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций. На Лиманском направлении в районе за сегодняшний день так же отражено несколько атак врага в районе Серебрянского леса", — информирует Министерство обороны Украины.

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