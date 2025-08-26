Россияне пытаются в спешке спасти завод по производству "Шахедов": что происходит

После серии прицельных ударов неопознанных дронов по разным объектам в РФ российские захватчики больше не настолько уверены в том, что им удастся защитить заводу в Елабуге, где собирают дроны-камикадзе "Шахед". Но для того, чтобы был хотя бы какой-то шанс сохранить предприятие, они возводят башни с "Панцирями". Но даже эти хаотичные укрепления не гарантируют надежной защиты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в Татарстане, недалеко от города Елабуга, российские власти начали строительство необычных оборонительных сооружений. На территории рядом с заводом, где производят ударные дроны "Шахед-136", появляются специальные башни с боевыми модулями "Панцирь".

Партизаны отмечают, что это является прямым свидетельством того, что украинские дроны уже нанесли предприятию серьезный ущерб. Кремль пытается спасти объект, который является ключевым для террористической кампании России против Украины.

Все дело в том, что в Москве осознают, что любая новая атака может парализовать производство и сорвать поставки "Шахедов" для армии РФ.

"Но правда в том, что никакие импровизированные башни и "Панцири" не способны спасти завод от новых атак. Ежедневно производство находится под угрозой, а вместе с ним и вся логистика поставок дронов, которыми Москва ведет террор против мирного населения Украины", — отмечают в "АТЕШ".

Читайте также на портале "Комментарии" — 9 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали логистический хаб в Татарстане в России, где хранились готовые к использованию дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие к ним. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.



