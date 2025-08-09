БПЛА пролетели 1300 км: по какому важному объекту в РФ ударила СБУ

9 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали логистический хаб в Татарстане в России, где хранились готовые к использованию дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие к ним. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Удар по складу "Шахедов" в Татарстане. Фото: из открытых источников

На видео, которые есть уже в сети, видно, как беспилотник в населенном пункте Кзил-Юл попадает прямо в здание хаба, после чего появляется сильное зарева огня и большой столб дыма. Расстояние от места запуска до цели составило около 1300 километров.

В СБУ подчеркнули, что продолжают целенаправленно уничтожать российские военные объекты в глубоком тылу, а склады хранения "Шахедов" являются законными целями.

"Склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, — одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — днем 8 августа в Сочи и других южных городах России объявили воздушную тревогу. Людей эвакуируют с пляжей, а аэропорт ограничил вылет и прием самолетов. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Также издание "Комментарии" сообщало – в нынешнем году противник планирует изготовить около 40 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед/Герань-2". Об этом пишет издание "Левый берег", ссылаясь на собеседников в военной разведке.

"В 2025 году враг планирует изготовить около 40 тысяч ударных БпЛА типа „Шахед/Герань-2“ и 24 тысячи ложных целей (БпЛА „Гербера“)" — говорят в разведке.

В ГУР отмечают, что в ближайших планах неприятеля выйти на 6 тысяч беспилотников в месяц. В то же время Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что российские беспилотники будут летать массово разве что в конце года.



