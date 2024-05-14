Россияне пытаются создать двойную ловушку для ВСУ наступлением на Харьковщине: детали

Наступление россиян в Харьковской области продолжается. И украинскому командованию приходится реагировать на это, перебрасывая дополнительные резервы на Слобожанщину. Почему россияне пытаются создать двойную ловушку для ВСУ наступлением на Харьковщине? Какие причины наступления на Харьковщину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ситуация, как говорит Генштаб, сложная, но контролируемая

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо" заявил, что российские оккупационные войска пытаются растянуть линию фронта и оттянуть наши резервы из Донбасса в Харьковскую область.

"Когда говорим о ситуации к северу от Харькова, то мы прошли разные этапы ее восприятия. Сейчас видим, что армия РФ совершает такие рейдово-наступательные действия в двух направлениях, в сторону Волчанская и в направлении Липцы, где в пределах 3-4 км противник зашел на нашу территорию", – отметил эксперт.

По его словам, враг пытается преследовать ряд целей. Это и попытка растянуть наши резервные силы, которые уже опрокидываются на эти участки. Это и создание предпосылок для обстрела Харькова, если захватчикам удастся обеспечить буферную зону, о которой они говорили. Также и создание условий для наступательных действий, которые, прежде всего, угрожают зоне Купянска. Эти три составляющие сейчас теоретически присутствуют в российских действиях.

Он добавил, что по меньшей мере три бригады ВСУ перебазированы на вышеупомянутые участки, где наши защитники удерживают линию фронта вдоль границы. По словам Згурца, россияне надеются усиливать действия своих подразделений, обнаружив слабые места в обороне наших войск.

Эксперт подчеркнул, что для растягивания линии фронта и оттягивания наших резервов прежде всего из Донбасса, эта история с действиями россиян срабатывает. В любом случае мы не можем игнорировать эти действия оккупантов и вынуждены опрокидывать определенные бригады. И сейчас Генштабу ВСУ нужно четко определить тот тонкий баланс между опрокидыванием сил на это направление и удержанием сил на Донбассе.

Для наступления на Харьковщину РФ начала использовать вновь созданные группировки

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона заявил, что во время наступления на Харьковскую область российские оккупанты не смогли предложить Силам обороны чего-то стратегически нового.

"Крайне важно сейчас организовать маневровую оборону. Первый раунд, как бы это ни странно ни звучало, все же в нашу пользу. Они не смогли организовать прорывную операцию хотя бы на 15 километров", — сказал эксперт.

Он также отметил, что для наступления на Харьковщину РФ начала использовать вновь группировки, о которых более месяца назад упоминал уже бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это решение вполне логично, им действительно нужно отвлекать наши силы и средства. Или им частично это удалось? Да, конечно удалось. Не забываем, что противник объявил о создании 14 новых механизированных дивизий, 16 новых механизированных бригад и двух общевойсковых армий. Это невероятно. много, вместе до 300 тысяч человек. Это объявление было более месяца назад, и они этот план уже частично реализовали", – отметил Черник.

Кроме того, он пояснил, что одной из причин этого наступления РФ является то, что Москва не смогла добиться своих ключевых задач по захвату Временного Яра и выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. По словам эксперта, РФ таким образом пытается создать хоть какие-то "победы" для своего населения. Кроме того, по мнению эксперта, это наступление имеет и геополитические аспекты.

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