Россияне пытаются прорвать фронт: используют новую позорную тактику

Россия пытается прорвать фронт вблизи Работино, используя частые "мясные штурмы" небольших групп российских солдат. Кроме того, оккупанты применяют с помощью дронов насыщенные газом боеприпасы, чтобы заставить украинцев выйти из окопов.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук заявил, что выступление вблизи Работино находится под украинским контролем. Однако россияне активно наносят удары по соседним населенным пунктам и используют новую тактику.

"Это стратегическое выступление находится под контролем наших защитников. Россияне прибегают к новым тактикам. Они бросают своих солдат как "мясо", пытаясь прорываться малыми группами. Россияне с дронов сбрасывают начиненные газом боеприпасы, чтобы вытравить наших защитников из блиндажей и защитных сооружений" , – рассказал Кирильчук.

Из-за таких действий оккупантов в Запорожском направлении возросла потребность в противогазах и других системах защиты.

"Это делается для того, чтобы заставить наших военных выйти на открытую местность, где враг применяет ударные FPV-дроны для атаки. Поэтому наши защитники срочно нуждаются в противогазах", — добавил Кирильчук.

Применение россиянами сбрасываемых с дронов газовых гранат также подтверждают украинские военные. Кроме того, такую тактику россияне используют не только вблизи Работино, но и на других участках фронта, в частности, в Часовом Яре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне начали использовать новую тактику при атаке беспилотниками. Оккупанты запускают дешевые дроны, чтобы истощить и выявить украинские средства ПВО.

Также "Комментарии" писали о том, что оккупанты шантажируют украинцев похоронами.