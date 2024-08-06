Россияне пытаются прорвать фронт: используют новую позорную тактику

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Slava Kot
Россия пытается прорвать фронт вблизи Работино, используя частые "мясные штурмы" небольших групп российских солдат. Кроме того, оккупанты применяют с помощью дронов насыщенные газом боеприпасы, чтобы заставить украинцев выйти из окопов.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук заявил, что выступление вблизи Работино находится под украинским контролем. Однако россияне активно наносят удары по соседним населенным пунктам и используют новую тактику.
Из-за таких действий оккупантов в Запорожском направлении возросла потребность в противогазах и других системах защиты.
Применение россиянами сбрасываемых с дронов газовых гранат также подтверждают украинские военные. Кроме того, такую тактику россияне используют не только вблизи Работино, но и на других участках фронта, в частности, в Часовом Яре.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне начали использовать новую тактику при атаке беспилотниками. Оккупанты запускают дешевые дроны, чтобы истощить и выявить украинские средства ПВО.
Также "Комментарии" писали о том, что оккупанты шантажируют украинцев похоронами.
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володимир
сегодня, 10:28
до яких пір ми , ВСУ , будемо спостерігати і тільки пальчиком їм , рфіянам , махати ??? чому не відповідаємо ??? тим же чим вони нас обстрілюють !!!