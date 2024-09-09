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Ткачик Олеся
Пока украинскому командованию удалось справиться с кризисом на донбасском фронте, об этом заявил военный аналитик Роман Пономаренко. По его информации, ВСУ приостановили российское наступление и восстановили фронт, причем во всех ключевых направлениях – Селидово, Покровск, Нью-Йорк – Торецк.
Война в Украине
В частности, отмечает эксперт, 12-я бригада НГУ "Азов" своим внезапным появлением под Нью-Йорком не просто стабилизировала критическое положение, но и серией контратак отбросила противника и деблокировала ряд окруженных украинских подразделений.
Напомним, буквально вчера в сети появились видео, как 53-я отдельная механизированная бригада вывесила украинский флаг в Нью-Йорке. Военные разблокировали группу бойцов, все это время удерживавшую в полном окружении фенольный завод. Пока часть населенного пункта контролируется то украинской, то вражеской армиями, но тенденция колеблется в нашу сторону.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация вокруг украинской группировки в районе треугольника Красногоровка – Карловка – Невельская осложняется. Наиболее сложными направлениями остаются Покровское и Кураховское, что подтверждает количество боевых столкновений. Продвижение врага в направлении Покровска остановлено, и можно выделить три основных направления атак противника. Первый — в Покровск через Гродовку и Новогродовку, где, по словам главнокомандующего Сырского, ситуация стабилизирована, хотя атаки врага продолжаются.
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