Пока украинскому командованию удалось справиться с кризисом на донбасском фронте, об этом заявил военный аналитик Роман Пономаренко. По его информации, ВСУ приостановили российское наступление и восстановили фронт, причем во всех ключевых направлениях – Селидово, Покровск, Нью-Йорк – Торецк.

Война в Украине

В частности, отмечает эксперт, 12-я бригада НГУ "Азов" своим внезапным появлением под Нью-Йорком не просто стабилизировала критическое положение, но и серией контратак отбросила противника и деблокировала ряд окруженных украинских подразделений.

"Важно понимать, что это еще не окончательный провал русского наступления. Положение остается серьезным, обе стороны подтягивают резервы, ожесточенные бои по всему фронту продолжаются. Враг постоянно атакует, пытаясь прорвать фронт, но сейчас почти не продвигается", – отметил Пономаренко.

Напомним, буквально вчера в сети появились видео, как 53-я отдельная механизированная бригада вывесила украинский флаг в Нью-Йорке. Военные разблокировали группу бойцов, все это время удерживавшую в полном окружении фенольный завод. Пока часть населенного пункта контролируется то украинской, то вражеской армиями, но тенденция колеблется в нашу сторону.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация вокруг украинской группировки в районе треугольника Красногоровка – Карловка – Невельская осложняется. Наиболее сложными направлениями остаются Покровское и Кураховское, что подтверждает количество боевых столкновений. Продвижение врага в направлении Покровска остановлено, и можно выделить три основных направления атак противника. Первый — в Покровск через Гродовку и Новогродовку, где, по словам главнокомандующего Сырского, ситуация стабилизирована, хотя атаки врага продолжаются.



