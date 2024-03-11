Россияне пытаются окружить Часов Яр. Военный рассказал о новой тактике врага

Как сообщил Федоренко, враг пытается захватить Часов Яр и наносит удары по флангам. По его словам, противник предпринимает штурмовые действия в направлении таких населенных пунктов как Ивановское, Клищиевка, а также Андреевка.

Часов Яр

При этом, как добавил военный, штурмовые действия окупантов успеха не имели. Силы обороны контролируют все ранее занятые позиции.

Вместе с тем, как сообщил Федоренко, при штурме позиций россияне применяют все имеющееся у них оружие, кроме ядерного. Кроме того, они стали более активно применять авиацию.

Еще одним неприятным моментом, по словам военного, является то, что противник модернизировал управляемые авиабомбы. Теперь, говорит Федоренко, они стали, к сожалению, более точными. Кроме того, россияне применяют против Сил обороны и химическое оружие. Военные, чтобы спастись от поражения им, вынуждены применять индивидуальные средства защиты и другие приспособления.

При этом Федоренко отметил, что противник применяет так называемые "ползучие газы", которые тяжелее воздуха. Эти газы опускаются на дно окопов, а также укрытий. Цель захватчиков – "выкурить" военных из окопов.

Также военный рассказал, что Силы обороны активно поражают технику врага, и он далеко не всю может забрать с поля боя. По его информации, из 10 единиц пораженной техники россиянам удается забрать с поля боя не больше двух.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне активно используют химическое оружие на Запорожском направлении. Как подчеркивают военные, к такому оружию "последней надежды" они вынуждены прибегать, потому что их артиллерия, дроны и другие средства поражения не достигают цели.