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Россияне пытались накопить силы для штурма возле Бахмута, но были разбиты (ВИДЕО)

ВСУ помешали оккупантам большими силами атаковать позиции украинских воинов

сегодня, 10:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время разведки на бахмутском направлении операторы ССО Украины заметили движение противника. Российские захватчики тщательно собирали силы для штурма. Украинские защитники это вовремя заметили и нанесли мощный удар по скоплению оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ в Facebook.

Россияне пытались накопить силы для штурма возле Бахмута, но были разбиты (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

"Вот так выглядит бесполезная попытка врага накопиться на передовых рубежах своей обороны для дальнейшего штурма наших позиций", — говорится в сообщении.


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Как отмечают в ССО, в результате было уничтожено по меньшей мере 7 российских оккупантов.

"Среди них: пулеметчик, радист, наблюдатель с прибором ночного видения и штурмовая группа. Понеся потери, противник отошел", — резюмировали в спецназе.

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Источник: https://www.facebook.com/usofcom
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