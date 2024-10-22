Россияне прорвали оборону Часового Яра: военные рассказали, насколько критическая ситуация

Подразделения русских войск продолжают наступление к югу от Часового Яра в направлении Константиновки. Хотя трасса, по которой может продвигаться враг, находится под контролем украинских военных, ситуация остается напряженной. Есть надежда, что естественные препятствия, в частности, карьеры для добычи глины, затормозят продвижение россиян. Расстояние до ближайшего города от линии боев составляет около 7-8 километров.

Часов Яр

При этом, как сообщил в эфире "Эспрессо", депутат Дружковского городского совета Николай Довбня на Краматорском направлении возле Часового Яра, Константиновки и Дружковки идут тяжелые бои. Он отметил необходимость эвакуации мирных жителей из-за проблем с водоснабжением, теплом, газом и электричеством. По его словам, враг находится в 7 километрах от Константиновки. Происходящее напоминает сцены из советских фильмов о Второй мировой войне — непрерывные атаки, гул и взрывы артиллерии. При этом он утверждает, что российские оккупанты якобы прорвали оборону у Часового Яра.

Эту информацию подтвердил в эфире телемарафона Иван Петричак, представитель пресс-службы 24-й Отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о критическом провале и потере Часового Яра речь не идет. Пока продолжаются ожесточенные бои", — сказал Петричак.

По его словам, ситуация на фронте остается сложной, поскольку кафиры преобладают численно и продолжают попытки прорвать оборону. Кроме того, город обстреливают из артиллерии, ракетами и подвергаются авиаударам. Однако украинские силы продолжают оборонять Часов Яр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг прорвался также к Селидову. Идут бои в центре города.



