Россияне "прогрызают" оборону: в бригаде "Магура" рассказали о боях за Авдеевку

На линии фронта возле Авдеевки захватчик понес большие потери в технике и солдатах. Агрессору не удается прорваться через линию обороны ВСУ вблизи этого населенного пункта , поэтому линия столкновения совсем не претерпевает изменений. Об этом рассказал руководитель службы по связям с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин в эфире " Эспрессо ".

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

"Россияне понесут огромные потери, и такая тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Можно говорить, что оборона Авдеевки эффективна. Потому что враг теряет многие единицы техники и живой силы", — подчеркнул военный.

Не обращая внимания на ракетные и артиллерийские атаки со стороны россиян, украинские защитники удержат крепкую оборону. Военнослужащий сообщил, что на Авдеевском направлении враг насчитывает колоссальные потери.

"Наша бригада ведет бои на северном фланге Авдеевки, вблизи поселков Степное и Бердичи. Сопротивляемся оккупантам, сдерживая их нашествие. Противник не прекращает ракетные атаки и пуски КАБ. Довольно плотно работает вражеская артиллерия, интенсивность огня не снижается. пехота пытается пробиться и нащупать слабые места в нашей обороне. Но пока врагу это не удается, и надеюсь, что не удастся", — заключил Лазуткин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин анонсировал новое масштабное наступление на Украину. Причем здесь Авдеевка . 31 января глава Кремля анонсирует новое масштабное наступление на Украину. По словам Путина, РФ собирается "демилитаризировать" Украину на такое расстояние, чтобы в Россию не долетали ракеты и дроны. В этом контексте он упомянул об уничтожении ВС РФ Авдеевки.