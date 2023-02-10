Россияне продолжают тактику ракетного террора и используют комбинированные атаки с дронами. На сколько их хватит объяснил эксперт

Рашисты продолжают тактику ракетного террора и используют комбинированные атаки с дронами, пытаясь максимально повредить критическую инфраструктуру Украины. Такое мнение озвучил сегодня, 10 февраля, в телеэфире военный эксперт Владислав Селезнев, пишут "Комментарии".

Ракетные атаки России будут продолжаться до конца войны

Говоря об очередной массированной атаке армии РФ, он отметил, что Путин по-прежнему мечтает погрузить Украину во тьму, оставить людей без электричества, воды, отопления. Но украинское стремление к сопротивлению не прекращается.

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“Произошла очередная комбинированная атака путинской армии, которая продолжает реализовывать ту же тактику ракетного террора. Ведь очевидно, что и атаки дронов-камикадзе, и атаки с помощью ракет класса Х-101 и Калибр направлены на критическую энергетическую инфраструктуру нашей страны. То есть оставить нас без электричества, воды, отопления, канализации и стабильной интернет-связи. Всему этому противостоят украинские Силы обороны, прежде всего, подразделения Противовоздушной и противоракетной обороны", — отметил Селезнев.

Военный эксперт считает, что ракетные атаки страны-агрессорки будут продолжаться до окончания войны, поскольку у россиян есть необходимые для этого средства.

“Ракетные атаки будут продолжаться, вплоть до окончания полномасштабной российско-украинской войны. Потому что у российской военной промышленности есть возможность производить до 50 ракет ежемесячно. Это ракеты морского базирования класса "Калибр" и воздушного базирования класса X-101. Соответственно, пусть и недостаточно плотной периодичностью, однако эти ракетные атаки будут продолжаться”, — сказал Селезнев.

Кроме того, он напомнил также, что переговорный процесс между Ираном и Российской Федерацией продолжается, и снова появились дроны-камикадзе, с помощью которых Россия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"Путин использует все имеющиеся ресурсы для того, чтобы держать в напряжении практически всю территорию нашей страны. Имеет он достаточное количество ракет авиационного, морского базирования — значит, осуществляет массированную атаку, если этих сил и средств нет, то используются другие. Например, ракетные комплексы ПВО класса С-300, С-400 – с их помощью путинская армия наносит ракетные удары по населенным пунктам либо в пограничной, либо в прифронтовой зоне”, – резюмировал военный эксперт.

Как писали "Комментарии", враг сегодня с утра запустил как минимум 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере, 60 ракет сбиты. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы.