Россияне продолжают наступать на Покровск: где продвинулся враг

В ходе наступления на город Покровск Донецкой области российские оккупанты пытаются закрепиться в Новоселовке Первой и взять под полный контроль Евгеньевку.

РФ продолжает наступление на Покровском направлении. Скриншот с DeepState

Как сообщают аналитики DeepState, 9 июля на Покровском направлении для Сил обороны Украины был еще один трудный день, поскольку враг имел успехи в двух населенных пунктах.

"Захватчики пытаются войти в Новоселовку Первую с востока и севера. Трудная ситуация также в окрестностях Евгеньевки, где противник проводил штурмовые действия с целью вытеснить Силы обороны из села и окрестных посадок", — говорится в сообщении DeepState.

Аналитики отметили, что текущая ситуация в районе Евгеньевки уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях в Донецкой области. Террористическая Россия не добивается значительных успехов на фронте в последнее время, но ситуация на поле боя остается сложной для обеих сторон. Интенсивность боевых действий в сутки достигает 150 боеприкосновений. У врага есть резервы и ресурсы для продолжения обстрелов артиллерией и авиацией.

Также портал "Комментарии" писал, что российские оккупанты из 506 полка Вооруженных сил РФ записали видеообращение и рассказали, что на самом деле происходит на фронте. Солдаты рассказали, что их отправили на убой без надлежащей поддержки и обеспечения. Оккупанты сказали, что на поле боя остается много их сослуживцев, нуждающихся в помощи, но забрать их запрещено. По последним данным ВСУ, общие потери России на территории Украины составляют 549840 человек.