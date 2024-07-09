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Россияне продолжают наступать на Покровск: где продвинулся враг

Захватчики сумели продвинуться в двух населенных пунктах на Покровском направлении

9 июля 2024, 22:43
Автор:
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Марьян Ощановский
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В ходе наступления на город Покровск Донецкой области российские оккупанты пытаются закрепиться в Новоселовке Первой и взять под полный контроль Евгеньевку.

Россияне продолжают наступать на Покровск: где продвинулся враг

РФ продолжает наступление на Покровском направлении. Скриншот с DeepState

Как сообщают аналитики DeepState, 9 июля на Покровском направлении для Сил обороны Украины был еще один трудный день, поскольку враг имел успехи в двух населенных пунктах.

"Захватчики пытаются войти в Новоселовку Первую с востока и севера. Трудная ситуация также в окрестностях Евгеньевки, где противник проводил штурмовые действия с целью вытеснить Силы обороны из села и окрестных посадок", — говорится в сообщении DeepState.

Аналитики отметили, что текущая ситуация в районе Евгеньевки уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях в Донецкой области. Террористическая Россия не добивается значительных успехов на фронте в последнее время, но ситуация на поле боя остается сложной для обеих сторон. Интенсивность боевых действий в сутки достигает 150 боеприкосновений. У врага есть резервы и ресурсы для продолжения обстрелов артиллерией и авиацией.

Также портал "Комментарии" писал, что российские оккупанты из 506 полка Вооруженных сил РФ записали видеообращение и рассказали, что на самом деле происходит на фронте. Солдаты рассказали, что их отправили на убой без надлежащей поддержки и обеспечения. Оккупанты сказали, что на поле боя остается много их сослуживцев, нуждающихся в помощи, но забрать их запрещено. По последним данным ВСУ, общие потери России на территории Украины составляют 549840 человек.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/19861
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