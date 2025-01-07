Россияне придумали схему, как забрать жилье украинцев: не поможет даже ранее выдуманная схема

Россияне объявили второй этап инвентаризации недвижимости. И это, как говорит советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, плохая новость для украинцев, которые катались в оккупацию и вернулись. По его словам, по сути это никакой не второй этап, а повторная инвентаризация для отсева украинцев. Именно тех, кто проехал через Шереметьево, подал документы и выехал из оккупации снова.

Мариуполь

Теперь, говорит Андрющенко, эти люди должны снова явиться в оккупационные администрации и подтвердить свое право собственности, но есть нюансы.

Во-первых, такие люди должны полностью иметь российский паспорт.

"Да, некоторые умники, чтобы стопроцентно усидеть на всех стульях в Мариуполе, "порешали". Особенно некоторые публичные или известные люди, пытавшиеся скрыть факт визита. Как это работало? Подаешь документы на русский паспорт, получаешь справку, что документы поданы. По этой справке тебе регистрируют недвижимость за взятку или "дружбу". Да ты дальше даешь (опять по справке) доверенность на кого-то в Мариуполе и спокойно едешь в эвакуацию. Человек в городе или продает или (в основном) сдает недвижимость россиянам. Деньги – через крипту получаешь в эвакуации", — рассказывает Андрющенко.

Теперь этой схеме, по его словам, пришел конец. Теперь эти люди должны обязательно показать русский паспорт.

"Хитрожопым будет интересно. Потому что они уже не попадут по украинским паспортам, а там тоже их ждут с вопросом относительно “почему не получил российский паспорт”, — отметил Андрющенко.

Во-вторых, по его словам, теперь необходимо также иметь документ на право собственности. Если снова (даже получившие российский паспорт) подавали украинские документы или объяснения по потере документов, теперь должны все равно предоставить оригиналы или заверенные россиянами копии документов.

"На практике это означает, что у мариупольцев в Мариуполе будут просто забирать жилье. А у мариупольцев, что приедут на повтор – тоже. Но с угрозой последствиями", – отметил эксперт.

По его словам, россияне придумали такую схему по одной простой причине. Дело в том, что в Мариуполе катастрофически недостаточно нормального жилья, чтобы обеспечить им представителей так называемого "силового блока" и "героев СВО".

"Речь не о жилье состояние "руина", а самое пригодное для проживания. Потому запустили такую схему официального похищения. Кто будет страдать точно, так тот, кто сам в эвакуации де-факто или те, кто в городе живут в квартирах близких/знакомых/арендованных у эвакуированных", — подытожил Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как кафиры избавляются от украинцев в Мариуполе.



