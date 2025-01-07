Россияне придумали схему, как забрать жилье украинцев: не поможет даже ранее выдуманная схема

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Ткачик Олеся
Россияне объявили второй этап инвентаризации недвижимости. И это, как говорит советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, плохая новость для украинцев, которые катались в оккупацию и вернулись. По его словам, по сути это никакой не второй этап, а повторная инвентаризация для отсева украинцев. Именно тех, кто проехал через Шереметьево, подал документы и выехал из оккупации снова.
Мариуполь
Теперь, говорит Андрющенко, эти люди должны снова явиться в оккупационные администрации и подтвердить свое право собственности, но есть нюансы.
Во-первых, такие люди должны полностью иметь российский паспорт.
Теперь этой схеме, по его словам, пришел конец. Теперь эти люди должны обязательно показать русский паспорт.
Во-вторых, по его словам, теперь необходимо также иметь документ на право собственности. Если снова (даже получившие российский паспорт) подавали украинские документы или объяснения по потере документов, теперь должны все равно предоставить оригиналы или заверенные россиянами копии документов.
По его словам, россияне придумали такую схему по одной простой причине. Дело в том, что в Мариуполе катастрофически недостаточно нормального жилья, чтобы обеспечить им представителей так называемого "силового блока" и "героев СВО".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как кафиры избавляются от украинцев в Мариуполе.
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