Спецпредставитель Трампа отложил визит в Украину: какая причина

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на источники.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа по вопросам Украины и России, изначально собирался посетить Киев для встречи с украинскими официальными лицами в начале января. Его команда также готовила встречи с официальными лицами в других европейских столицах, в частности в Риме и Париже.

Но поездка, которая должна была бы стать первым визитом новых чиновников администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября.

Ожидается, что Келлог приедет в Украину после того, как Трамп вступит в должность, хотя дата визита еще не определена.

Журналисты отмечают, почему Келлог откладывает поездку, до сих пор остается непонятным.

"Reuters" отмечает, что ни Келлог, ни представитель посольства Украины в Вашингтоне не ответили на просьбу о комментарии.

"Трамп неоднократно заявлял во время предвыборной кампании, что может решить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, но он не достиг значительного прогресса в этом направлении. Тем не менее, попытки быстро свернуть конфликт остается ключевым приоритетом его новой администрации", – говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — генерал Кит Келлог, которого в новой администрации Дональда Трампа планируют назначить специальным представителем США по Украине, заявил, что новоизбранный президент стремится достичь справедливого и устойчивого мира в Украине. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Президент очень последователен в своем желании прекратить насилие и обеспечить мир в регионе. Это главный приоритет его международной политики. Однако этот мир должен быть справедливым, устойчивым и безопасным", — отметил Келлог.



