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Россияне придумали очередной фейк о Зеленском "в отчаянии"

Российские пропагандисты рассказывают о том, что Зеленский «приказал» обстреливать мирные города. Как подчеркивают в Центре стратегических коммуникаций – это очередная выдумка россиян, пишут «Комментарии»

31 января 2024, 19:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украине "необходима эскалация" в войне, поэтому президент Владимир Зеленский, "отдал приказ" обстреливать мирные города РФ, заявляют российские пропагандисты.

Россияне придумали очередной фейк о Зеленском "в отчаянии"

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"Киеву необходима эскалация конфликта для получения помощи от союзников, поэтому президент Зеленский отдал приказ ВСУ наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в России",
– пишут пропагандистские каналы.

Вместе с тем, в Центре стратегических коммуникаций подчеркивают , речь идет об очередном вымысле россиян.

Как отмечает SPRAVDI, никаких подобных приказов или распоряжений Владимир Зеленский не отдавал. Перед войсками стоит задача деоккупировать захваченные россиянами украинские территории. А вот диктатор Владимир Путин, наоборот, отдает приказы бомбить украинские города и дома с гражданскими украинцами.

"Для ограничения возможностей России вести войну против Украины, Силы обороны также работают над тем, чтобы лишить страну-террористку доступа к природным ресурсам (нефти и газу), уничтожить ее оборонно-промышленный комплекс, объекты военной инфраструктуры, базы и склады с техникой" и вооружением",
– говорится в сообщении.

Кроме того, в SPRAVDI напомнили, что законными целями для ударов по территории РФ являются нефтебазы, газовые хранилища, научно-исследовательские учреждения, способствующие путинской "СВО". Однако не жилые дома с гражданским населением.

"Вина за гибель гражданских россиян лежит исключительно на силах ПВО и президенту РФ",
– подчеркнули в SPRAVDI.

"Комментарии" писали, что на РосТВ заявляли о том, что Украину "оккупировали евреи".

Также издание "Комментарии" сообщало – на российском государственном телеканале вышел очередной выпуск с пропагандистом Владимиром Соловьевым. В нем российский ведущий истерически заявил об опасности для России новых военных учений НАТО. После своих слов о якобы намерении НАТО уничтожить Россию Соловьев сразу пригрозил Западу, что Кремль "не будет играть с ними".






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