Россияне придумали очередной фейк о Зеленском "в отчаянии"

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Ткачик Олеся
Украине "необходима эскалация" в войне, поэтому президент Владимир Зеленский, "отдал приказ" обстреливать мирные города РФ, заявляют российские пропагандисты.
Россияне каждый день придумывают новые фейки
Вместе с тем, в Центре стратегических коммуникаций подчеркивают , речь идет об очередном вымысле россиян.
Как отмечает SPRAVDI, никаких подобных приказов или распоряжений Владимир Зеленский не отдавал. Перед войсками стоит задача деоккупировать захваченные россиянами украинские территории. А вот диктатор Владимир Путин, наоборот, отдает приказы бомбить украинские города и дома с гражданскими украинцами.
Кроме того, в SPRAVDI напомнили, что законными целями для ударов по территории РФ являются нефтебазы, газовые хранилища, научно-исследовательские учреждения, способствующие путинской "СВО". Однако не жилые дома с гражданским населением.
"Комментарии" писали, что на РосТВ заявляли о том, что Украину "оккупировали евреи".
Также издание "Комментарии" сообщало – на российском государственном телеканале вышел очередной выпуск с пропагандистом Владимиром Соловьевым. В нем российский ведущий истерически заявил об опасности для России новых военных учений НАТО. После своих слов о якобы намерении НАТО уничтожить Россию Соловьев сразу пригрозил Западу, что Кремль "не будет играть с ними".
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