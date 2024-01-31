Россияне придумали очередной фейк о Зеленском "в отчаянии"

Украине "необходима эскалация" в войне, поэтому президент Владимир Зеленский, "отдал приказ" обстреливать мирные города РФ, заявляют российские пропагандисты.

Россияне каждый день придумывают новые фейки

"Киеву необходима эскалация конфликта для получения помощи от союзников, поэтому президент Зеленский отдал приказ ВСУ наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в России",

– пишут пропагандистские каналы.

Вместе с тем, в Центре стратегических коммуникаций подчеркивают , речь идет об очередном вымысле россиян.

Как отмечает SPRAVDI, никаких подобных приказов или распоряжений Владимир Зеленский не отдавал. Перед войсками стоит задача деоккупировать захваченные россиянами украинские территории. А вот диктатор Владимир Путин, наоборот, отдает приказы бомбить украинские города и дома с гражданскими украинцами.

"Для ограничения возможностей России вести войну против Украины, Силы обороны также работают над тем, чтобы лишить страну-террористку доступа к природным ресурсам (нефти и газу), уничтожить ее оборонно-промышленный комплекс, объекты военной инфраструктуры, базы и склады с техникой" и вооружением",

– говорится в сообщении.

Кроме того, в SPRAVDI напомнили, что законными целями для ударов по территории РФ являются нефтебазы, газовые хранилища, научно-исследовательские учреждения, способствующие путинской "СВО". Однако не жилые дома с гражданским населением.

"Вина за гибель гражданских россиян лежит исключительно на силах ПВО и президенту РФ",

– подчеркнули в SPRAVDI.

"Комментарии" писали, что на РосТВ заявляли о том, что Украину "оккупировали евреи".

Также издание "Комментарии" сообщало – на российском государственном телеканале вышел очередной выпуск с пропагандистом Владимиром Соловьевым. В нем российский ведущий истерически заявил об опасности для России новых военных учений НАТО. После своих слов о якобы намерении НАТО уничтожить Россию Соловьев сразу пригрозил Западу, что Кремль "не будет играть с ними".







