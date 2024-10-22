Россияне придумали новый фейк: на этот раз о церкви и мобилизации в Украине

Вражеская пропаганда распространяет новый фейк об Украине – сообщают, что якобы в церквях Киева продают молитву от мобилизации. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что это очередной враждебный фейк, сообщает портал "Комментарии".



Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Российские пропагандисты заявляют, что в Свято-Троицком храме на киевской Троещине продают молитву от мобилизации за 10 гривен. К тому же, соответствующие фото- и видеоматериалы тиражируют пропагандистские Telegram-каналы и псевдоСМИ.

“Правда: эта “молитвенная открытка” – подделка, которую слепили сами же фейкоробы с помощью графического редактора. Орнамент, который использовали для фейка, можно найти на российских стоковых интернет-ресурсах – он называется русский узор", — опровергают враждебную информацию в Центре.

Пропагандисты заменили символ рпц с куполами на крест ПЦУ, распечатали на листовке и выдали это за реальную молитву, которую еще и якобы в Украине продают за деньги, – разобрали этот кейс фактчекер "Укринформ".

Также расследователи акцентировали на важной детали — в тексте молитвы все буквы "з" написаны на латинском z. Это один из символов российского вторжения в Украину. Латинскую z не используют даже в старославянском правописании, на котором изложены молитвы рпц.

"Кроме того, нет никаких подтверждений, что это Свято-Троицкий храм, ведь кроме руки с открыткой и церковного алтаря со свечами, который может стоять в любом православном храме в мире, в кадре больше ничего нет", — отметили в Центре. .

Ранее портал "Комментарии" сообщал о враждебном фейке о ТЦК.



