Россияне придумали, как защитить свои нефтебазы от дронов: в чем состоит хитрость

В России уже поняли, что удары беспилотников по нефтебазам не прекратятся и поэтому создали бронепанели для защиты нефтебаз и других объектов. Российские производители заявили, что в ходе испытаний панель выдержала попадание 9×19 мм патронов 7Н21 и также осколков гранаты Ф-1, которую взорвали на расстоянии около полуметра. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Defense Express.

Удар по нефтебазе. Фото: из открытых источников

"Российские пропагандистские СМИ недавно сообщили, что их корпорация "Ростех" провела первые испытания бронепанелей для защиты объектов критической инфраструктуры (нефтебаз, газохранилищ, складов с боеприпасами и т.д.) от атак ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в материале.

Там также указывается, что эту бронеплиту разработали в "НИИ Стали", входящем в состав концерна "Калашников".

В ведомстве страны-агрессора заявили, что эти бронепанели изготовлены из различных металлов и масса квадратного метра "менее 30 килограммов". Также там добавили, что они гарантируют защиту "практически от любого пистолета" и также могут сдерживать поражающие элементы ручных гранат РГД-5, РГН, РГО и не только. Главная цель создания таких бронеплит — защита "особо важных объектов в том числе от атак FPV-дронов".

Кроме того, издание отметило, что россияне заявили о разработке специальной нейросети, которая "позволяет сразу на 40% увеличить дальность обнаружения беспилотников с помощью оптических средств".

"Технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта способны обнаружить летательный аппарат заблаговременно, классифицировать его и в случае обнаружения угрозы сообщить оператору для дальнейшего применения мер по подавлению БПЛА. Нейросеть также позволяет перевести систему противодействия дронам в полностью автоматический режим работы", — цитирует Defense Express российское ведомство.

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