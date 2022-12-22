Россияне придумали еще один способ, чтобы пытать украинских пленных: подробности

Кремлевские захватчики придумали еще один способ, чтобы пытать украинцев. Они иногда вывозят украинских пленных якобы для обмена, а потом возвращают их и говорят, что их страна передумала их менять. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца .

"Представитель уполномоченного рассказал, что украинских пленников порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять. Мы рассматриваем это как разновидность пыток", — сообщил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что украинская сторона никогда не отказалась ни от одного человека, которого россияне предложили на обмен. А еще – Украина постоянно поднимает вопрос по обращению с нашими пленными на международном уровне. В последнее время благодаря этому условия содержания улучшились.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры устроили смертоносный обстрел города на Донбассе. Как передает "Комментарии", российские войска обстреляли город Часы Яр в Донецкой области из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, а еще двое получили ранения, об этом сообщили в Офисе президента Украины. Также пострадали от обстрела многие многоквартирные дома. На месте происшествия работают экстренные службы. Отметим, ситуация на Донбассе остается крайне сложной. Часы Яр захватчики уже несколько раз накрывают массированным огнем. В частности, 22 ноября стало известно, что из-за противников в микрорайоне Восточный были повреждены четыре дома.