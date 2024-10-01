Россияне приблизились к Покровску: пойдет ли враг на штурм города в ближайшее время

На Покровском направлении продолжается напряженная ситуация, где в районе Селидового и Мирнограда идут активные боевые действия. Российские войска приблизились к Покровску, и сейчас находятся на расстоянии 8 – 10 км от города.

Покровск

Как сообщил в эфире 24 канала ветеран российско-украинской войны и майор запаса Алексей Гетьман, оккупанты вряд ли будут интенсивно продвигаться дальше на этом направлении, поскольку это выступление уязвимо для них из-за возможных контрударов со стороны Торецкого и Кураховского направлений. Враг вынужден обеспечивать защиту своих флангов, добавил эксперт.

"Это достаточно понятные с военной точки зрения вещи. Я думаю, что более серьезные бои будут все же на Кураховском и Торецком направлениях, чтобы обеспечить фланги", – говорит Гетьман.

По его словам, российские войска смогут подойти ближе к Покровску только при условии завершения создания плацдарма на линии Торецк – Покровск – Курахово. В таком случае оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в направлении Мирнограда, Покровска и, возможно, Константиновки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Нью-Йорк практически полностью оккупирован, считанные сотни метров остаются до выхода захватчиков на админграницы этого поселка. Это было очень ожидаемо еще 1,5-2 месяца назад, но наши воины сделали почти невозможное и задержали врага. Основные бои перемещаются теперь к Нелиповке, прикрывающей Торецк с запада. Поэтому враг в дальнейшем вынужден атаковать Торецка в лобовую, чем несет очень большие потери. Что касается Угледара, то там в городе продолжаются бои.



