Бойцы 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" захватили позиции российских захватчиков в Серебрянском лесничестве Луганской области.

Враг отступил в Луганской области. Фото из открытых источников

Об этом сообщил заместитель командира "Азова", подполковник Святослав Паламарь.

Военнослужащий отметил, что подразделение "Азов" ежедневно и ежечасно в течение месяцев выбивает оккупантов с их позиций. А также, по его словам, бойцы формирования остановили наступление россиян на Терны.

Святослав Паламарь добавил, что после получения западного вооружения "Азов" сможет показывать значительно лучшие результаты.

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Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.