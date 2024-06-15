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Россияне потеряли позиции в Серебрянском лесу: что известно

Оккупантов выбил с их позиций «Азов»

сегодня, 16:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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Бойцы 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" захватили позиции российских захватчиков в Серебрянском лесничестве Луганской области.

Россияне потеряли позиции в Серебрянском лесу: что известно

Враг отступил в Луганской области. Фото из открытых источников

Об этом сообщил заместитель командира "Азова", подполковник Святослав Паламарь.

Военнослужащий отметил, что подразделение "Азов" ежедневно и ежечасно в течение месяцев выбивает оккупантов с их позиций. А также, по его словам, бойцы формирования остановили наступление россиян на Терны.

Святослав Паламарь добавил, что после получения западного вооружения "Азов" сможет показывать значительно лучшие результаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DbszpbTYWMQ8o3SN8XF3yNYD4trkhUJELXW7wamf2AfXRp24iK4FwnrJPdKcN6wql&id=100095195483422
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