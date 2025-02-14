Россияне потеряли 48 тысяч оккупантов только на одном участке фронта: Сырский рассказал детали

Общие потери российской армии в ходе Курской операции ВСУ приближаются к 50 тысячам военных. Об этом 14 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Главком, находясь в Сумской области, наградил почетными наградами украинских военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задачи — в том числе и на Курщине.

Россия потеряла убитыми в Курской области 20 тысяч солдат. Фото: Тайга Инфо

"Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них — те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия", — сказал он.

Главнокомандующий отметил, что благодаря этим воинам украинские позиции и граница на севере — крепки.

"Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них — около 20 тысяч — убитыми", — подытожил он.

Напомним, что 6 февраля появилась информация о новом наступлении ВСУ в Курской области. Согласно данным ISW, украинские силы за сутки во время штурма продвинулись до 5 км в Курской области. В частности движение происходит юго-западнее Махновки и восточнее Черкасской Конопельки. Также сообщается, что ВСУ захватили хутор Колмаков и Фанасеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в ходе нового наступления ВСУ значительное количество оккупантов уничтожено: речь идет о "сотнях российских и северокорейских военных". Он подчеркнул важность боев именно на российской территории, которые сдерживают 60 тысяч военных российской армии на Курщине, не давая перебросить их под Покровск. Президент добавил, что военные КНДР вернулись на передовую.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб обнародовал потери России за полгода от начала боев в Курской области. Также "Комментарии" писали о том, что Путин забыл о Курской области после того, как армия РФ не смогла освободить регион.