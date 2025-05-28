Россияне постепенно дожимают свое: в Германии назвали главную проблему ВСУ

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день у украинцев нет проблем с нехваткой оружия и ВСУ могут сдерживать наступление россиян, нанося тем огромные потери. Но есть проблемы, которая не позволяет полностью остановить продвижение противника. Она состоит в том, что у украинцев продолжает оставаться ощутимым дефицит живой силы. Об этом в интервью Tagesschau рассказал немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По словам эксперта, стратегия России заключается в том, чтобы истощить украинские вооруженные силы, в частности систему ПВО. И здесь проблемой являются российские баллистические ракеты, которые нечем будет сбивать без дальнейших поставок современных ракет-перехватчиков от США.
Читайте также на портале "Комментарии" — из ряда регионов начала поступать информация об усилении мер мобилизации. В частности, это касается Херсонской области. Отмечается, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин провел совещание по улучшению мобилизационных мероприятий в регионе.
Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на всякого рода намеки с передачей Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время этот вопрос новым правительством Германии не рассматривается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD", ссылаясь на собственные источники.
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