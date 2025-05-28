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Россияне постепенно дожимают свое: в Германии назвали главную проблему ВСУ

Немецкий аналитик считает, что в ВСУ все еще катастрофически не хватает военных, чтобы остановить наступление РФ

сегодня, 15:14
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Кравцев Сергей

На сегодняшний день у украинцев нет проблем с нехваткой оружия и ВСУ могут сдерживать наступление россиян, нанося тем огромные потери. Но есть проблемы, которая не позволяет полностью остановить продвижение противника. Она состоит в том, что у украинцев продолжает оставаться ощутимым дефицит живой силы. Об этом в интервью Tagesschau рассказал немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади.

Россияне постепенно дожимают свое: в Германии назвали главную проблему ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В целом для Украины наблюдается негативная тенденция, но не катастрофическая. Если все так и будет продолжаться, россияне будут продвигаться медленно с минимальными территориальными достижениями — за значительную цену. Вопрос будет таким: удержится ли украинский фронт, пока российские силы не истощатся и не начнутся серьезные переговоры о прекращении огня", — высказался Гади.

По словам эксперта, стратегия России заключается в том, чтобы истощить украинские вооруженные силы, в частности систему ПВО. И здесь проблемой являются российские баллистические ракеты, которые нечем будет сбивать без дальнейших поставок современных ракет-перехватчиков от США.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на всякого рода намеки с передачей Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время этот вопрос новым правительством Германии не рассматривается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD", ссылаясь на собственные источники.




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Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-verteidigung-merz-reichweite-waffen-100.html
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