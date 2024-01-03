Россияне поставили на конвейер ряд ракет: сколько еще будут продолжаться массированные обстрелы

Начиная с 29 декабря 2023 года россияне активизировали массированные комбинированные ракетные и дроновые удары по Украине. Как долго еще могут продолжаться такие массированные удары? Действительно ли те объёмы ракет, которые есть у россиян, позволяют за один раз выпускать по 100 ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Как минимум до весны удары не прекратятся

Эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Еспресо" заявил, что РФ может длительное время наносить массированные удары по территории Украины. У оккупантов есть ракеты, которые украинская ПВО не может сбить.

"Я думаю, что, к сожалению, у россиян хватит ресурса поддерживать такой темп массированных обстрелов территории Украины как минимум до весны. Поскольку, несмотря на производственные показатели, они могут запускать до 100 ракет одновременно и у них все равно остается возможность и запасы для 2-3 массированных обстрелов. Это касается почти всех видов их ракет", – спрогнозировал эксперт.

По его информации, только "Калибров" оккупанты могли накопить до 200 единиц, а в их арсенале есть ракеты, которые Воздушные силы Украины еще не сбивали.

"В частности Х-22/32. Это переоборудованная ракета с усовершенствованной электроникой. Эта ракета может бить на большую дистанцию. Кажется, именно такая ракета долетела до Черкасской области 29 декабря", — констатировал эксперт.

Заводы страны-агрессора по производству ракет работают в три смены

Военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Киев24" заявил, что россияне поставили на серийное производство ряд ракет, заводы страны-агрессора работают в три смены. Речь идет о ракетах Х-101, Х-555, Х-47М2 "Кинжал", 3М14 "Калибр" морского базирования. Кроме того, на серийное производство россияне поставили некоторые баллистические ракеты.

По словам Черника, изготавливать в России могут 100-120 ракет в месяц.

"Может, 130. Больше не тянут технологически и, конечно, кадры. Это очень серьезная техника, а с кадрами у них огромная проблема", – констатировал эксперт.

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