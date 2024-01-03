Россияне поставили на конвейер ряд ракет: сколько еще будут продолжаться массированные обстрелы

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Кравцев Сергей
Начиная с 29 декабря 2023 года россияне активизировали массированные комбинированные ракетные и дроновые удары по Украине. Как долго еще могут продолжаться такие массированные удары? Действительно ли те объёмы ракет, которые есть у россиян, позволяют за один раз выпускать по 100 ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Еспресо" заявил, что РФ может длительное время наносить массированные удары по территории Украины. У оккупантов есть ракеты, которые украинская ПВО не может сбить.
По его информации, только "Калибров" оккупанты могли накопить до 200 единиц, а в их арсенале есть ракеты, которые Воздушные силы Украины еще не сбивали.
Военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Киев24" заявил, что россияне поставили на серийное производство ряд ракет, заводы страны-агрессора работают в три смены. Речь идет о ракетах Х-101, Х-555, Х-47М2 "Кинжал", 3М14 "Калибр" морского базирования. Кроме того, на серийное производство россияне поставили некоторые баллистические ракеты.
По словам Черника, изготавливать в России могут 100-120 ракет в месяц.
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