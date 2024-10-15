Россияне пошли наступлением на Курщине и бросили против ВСУ пресловутую бригаду

Операция Вооруженных Сил Украины на Курщине продолжается. Российские войска продолжают пытаться прорвать украинскую линию обороны, однако ситуация остается под контролем благодаря усилиям наших военных. В частности, военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала сообщил, что несколько дней назад россияне начали наступление в Курской области, привлекая к боям подразделения 155-й бригады морской пехоты.

Бои в Курской области

По словам Нарожного, эта бригада уже стала "известной", поскольку Силы обороны Украины уничтожали ее полностью более трех раз. Однако каждый раз россияне восстанавливали состав и снова бросали подразделение в бой.

Эксперт сообщил, что наиболее заметно 155 бригада действовала под Угледаром, где российские войска собрали большую колонну, двигавшуюся на город, но ВСУ удалось уничтожить десятки единиц их бронетехники.

Предполагается, что российским войскам удалось внезапно застать украинские подразделения на Курщине, что позволило им достичь определенных успехов. Однако украинское командование быстро ввело резервы, что помогло вернуть контроль над утраченными территориями.

В настоящее время российские войска продолжают активные попытки штурма, однако, по словам Нарожного, Силы обороны успешно отразили все атаки и держат линию обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Курщине продолжаются маневровые бои с обеих сторон. По его словам, военные не дают закрепиться врагу на тех участках, где он прорвался и засел. По возможности Силы обороны выбивают оттуда россиян. Эксперты предполагают, что если и не удастся полностью выбить врага, а также произвести зачистку, то хотя бы вернуть под контроль 30-40-50% потерянных позиций.



