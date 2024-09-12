Россияне, попавшие в окружение ВСУ в августе в Курской области, прорвали его

Российские оккупационные войска смогли прорвать оцепление украинскими силами в районе реки Сейм в Курской области, куда они попали в августе. Об этом сообщает аналитик BILD Юлиан Репке.

Контрнаступление РФ в Курской области (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска смогли отбросить украинских защитников из-под села Коренево и захватить несколько населенных пунктов, среди которых Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка. В настоящее время продолжаются бои за село Вишневка, через которое проходит железная дорога.

Репке подытоживает, что российским силам удалось прорвать оцепление с востока, в которое они попали в конце августа. На севере их сдерживала река Сейм, а на западе и юге – украинская государственная граница. Аналитик также отмечает, что есть визуальные подтверждения восстановления контроля России над Краснооктябрьским и Комаровкой, что свидетельствует о том, что реальная ситуация может быть даже хуже, чем это отражено на его картах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на контрнаступление России в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия начала вести контрнаступательные действия в Курской области. Также президент отреагировал на скопление войск в Беларуси, вблизи границы с Украиной.

Владимир Зеленский во время совместной конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой прокомментировал информацию о начале российского контрнаступления в Курской области, часть которой более месяца находится под контролем украинских сил.



Также Зеленский отреагировал на информацию о скоплении войск на территории Беларуси. По его словам, Украина "давно видит" эти войска и "контролирует этот процесс" в приграничных зонах с Беларусью.