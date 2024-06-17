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Россияне попали «в волчанский котел»: сколько их заблокировали на химзаводе

Россияне переоценили свои силы и попали в котел в Волчанске. Как сообщает издание Forbes, россиян заблокировали на химзаводе

сегодня, 12:42
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Ткачик Олеся
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Украинские войска заблокировали около 400 российских солдат на химическом заводе в центре Волчанск. По данным Украинского центра оборонных стратегий, тридцать россиян уже сдались после неудачных попыток их спасения.

Россияне попали «в волчанский котел»: сколько их заблокировали на химзаводе

Волчанск

По информации Forbes, в течение нескольких недель упорных боев несколько украинских бригад остановили российское наступление к северу от реки Волча. Российские силы, эквивалентные двум батальонам, штурмовали ПАО "Волчанский химический завод" на правом берегу реки, планируя захватить завод и начать операцию по форсированию реки для вторжения в южный Волчанск.

Впрочем, как отмечает издание, план провалился, когда украинские войска, возможно, с 9-го стрелкового батальона, Российского добровольческого корпуса или 36-й бригады морской пехоты, атаковали с запада и продвинулись на несколько кварталов к северу, отрезав россиян на заводе от их товарищей на закате.

Украинские бойцы сообщают, что россияне оцеплены без шансов на эвакуацию или подкрепление, отмечая большое количество погибших и раненых среди россиян. По данным Центра оборонных стратегий, российские командиры пытались прорваться через украинские позиции, но две попытки были отражены украинскими силами.

Очевидно, предполагает издание, что именно тогда окруженные россияне начали массово сдаваться в плен. Хотя взятие в плен не редкость, такое большое количество пленных обычно случается во время осады крупных городов или хаотических отступлений, добавили журналисты.

В частности, сотни украинских военных сдались в Мариуполе после длительной осады, а в середине февраля 2024 россияне захватили десятки украинцев во время отступления из Авдеевки. Поэтому массовая сдача российских военных в Волчанске, городе, который остается предметом споров, должна обеспокоить российское командование.

Forbes подчеркивает, что российская армия не должна была увязнуть в Волчанске и потерять десятки солдат в неудачной попытке захватить плацдарм для дальнейшего форсирования реки. Независимо от начальных целей российского вторжения на севере Украины, их перспективы на успех становятся все меньше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские воинкоры устроили истерику по поводу того, что российские военные попали в котел.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/16/trying-and-failing-to-cross-a-river-in-vovchansk-400-russian-troops-got-cut-off-now-theyre-surrendering/?ss=aerospace-defense
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